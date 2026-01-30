快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

抖音等高資安風險App 學術網路、iTaiwan禁用

中央社／ 台北30日電

數位發展部近日提出資安高風險App清單，教育部今天表示，清單內的6個App學術網路（TANet）和iTaiwan無線熱點不提供連線服務，同時警示中小學的學習活動避免使用。

教育部今天舉行記者會，次長朱俊彰表示，數位發展部已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等App具資安風險，且Tik Tok因具有害兒少身心內容，遭多個國家開罰。

朱俊彰說，根據「資通安全管理法」及「兒童及少年福利與權益保障法」相關規定，教育部會依循民國103年定期透過不當資訊防護系統作法，採取校園內網路防護措施。

朱俊彰表示，防護措施包含公務設備禁止下載安裝使用；台灣學術網路（TANet）不提供連線服務；教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務。

另外，教育部會警示各級學校的學習活動，避免使用高風險App，強化教材選擇適切性。在媒體識讀教育上，教師則可運用「不迷小紅書，青春不迷途」、「短影音識讀站」等資源。

朱俊彰強調，教育階段當更加重視兒少心理健康，引導兒少在網路世界與現實生活之間取得良好平衡。未來教育部將持續與各部會、學校及家長攜手合作，以理解與支持為核心，強化陪伴與溝通，共同為兒少營造更安心的學習與成長環境。

教育部 台灣學術網路 兒少

延伸閱讀

教育部推共學手冊 視AI為幫手而非代工機器

王祖賢進駐抖音！8秒影片破百萬觀看　網笑「半夜出來假扮王祖賢」

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南歸仁資安及智慧科技研發大樓今晨傳火警 3樓無人機區燒毀

相關新聞

當市長遇上會考生...蔣萬安陪兒子解題 被虧「邏輯思考是上個世紀」

台北市長蔣萬安今出席114學年度第2學期公私立中等學校校長會議，透露多了一個身分「考生的家長」，大兒子再過100多天就要...

搶搭二技、碩博士升學路徑 仁德醫專與陽明交大護理學院簽署MOU

苗栗縣政府與國立陽明交通大學共同合作，日前宣布在苗栗高鐵特定區規畫設置苗栗校區，將招收二技醫護科系學生，仁德醫護管理專科...

短影音影響前額葉、兒少記憶力恐變差 教育部學術網路禁連6大App

教育部今召開「當兒少遇上點影音：學習與身心健康風險」記者會。台大醫院副院長高淑芬表示，短影音干擾兒少前額葉發展，使專注力...

桃園市圖冬令營結營 學員歡喜展現成果

桃園市教育局指導、桃園市立圖書館總館主辦的「英文小記者開麥啦！Library Reporters Camp」昨在總館舉辦...

學校午餐專業化 台南率全國首創設「午餐保健科」明揭牌

為持續提升台南學校午餐品質與學生健康照護，台南市教育局將原隸屬「學輔校安科」的午餐保健股獨立設科，成立全國首創的午餐保健...

中研院發表20位元超導量子電腦 站上「大型量子晶片製程」重要起跑點

繼2023年發表全台首部自研自製的5位元超導量子電腦後，中研院今日公布「20位元超導量子電腦」。中研院院長廖俊智表示，中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。