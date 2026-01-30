當市長遇上會考生...蔣萬安陪兒子解題 被虧「邏輯思考是上個世紀」

台北市長蔣萬安今出席114學年度第2學期公私立中等學校校長會議，透露多了一個身分「考生的家長」，大兒子再過100多天就要會考，兩人曾一起解題，結果兒子解題速度勝過他，更虧他的邏輯思考是上個世紀。

身為三寶爸的蔣萬安致詞時，自曝現在多了一個身分，要現場校長們猜猜看。有人大喊「四寶爸」，蔣萬安一聽直呼「不要嚇死我，沒有、沒有，還是三寶爸」，引起現場哄堂大笑。

接著，蔣萬安表明新身分是「考生的家長」，老大現在是國三，再過100多天就要會考，身為考生的家長，心情又很不一樣，他有3個很深的感觸。

蔣萬安說，一是現在孩子學習的內容比他那時候難好多，他會關心老大現在準備會考的情形，有幾次要兒子拿出模擬考題目或歷屆會考試題來看一下，他跟著兒子一起解數學題，解題過程，兒子的速度比他快，結果被說「爸爸，你的邏輯思考是上個世紀，我們現在不是這樣解題。」蔣認為，殊途同歸，答案都是一樣，只是整個過程路徑不同。

談及第二個感觸，蔣萬安感受到現在孩子面對的壓力並不比他當年小，而且可能更辛苦，他的孩子一樣也是補習、晚自習，現在外在誘惑更多，平板、電腦等資訊非常的流暢，所以覺得孩子很辛苦。

蔣萬安說，第三個感觸是自己一直在思考也反思，現在給孩子的教育是要能夠應付明天的考試，還是能夠應對20年後的世界，他沒有答案，各位校長比他專業且有經驗，大家可以一起來思考。

這也讓蔣萬安想到上周日Alex Honnold成功完成攀登台北101，他直呼這是一場結合勇氣、專業及高度專注的壯舉，而那份挑戰極限的勇氣、面對高壓環境依然能夠冷靜判斷的穩定感，確實令很多人感到無比的欽佩。

蔣萬安說，當Alex成功完成後，網路討論非常熱，大家在說如果Alex在亞洲成長、有亞洲爸媽，可能亞洲家長會說，「爬101，數到3給我下來，寫完功課再去，你皮在癢是不是，把這個精神拿來讀書，你早就上台大。」他認為，這很寫實，也點出現在面對的各項挑戰跟困難。

他說，這些看似輕鬆有趣的討論也提醒一件很重要的事，一個人的潛能除了天賦，更關鍵的是成長過程中有沒有被理解、被支持，有沒有一個鼓勵探索、容許嘗試、甚至允許失敗的環境跟空間，這正是教育的重要價值所在。他相信教育不只是教導孩子標準答案，而是培養孩子面對挑戰的勇氣，在壓力中做出判斷的能力，更重要的是一步一步走向自我實現的信心。