搶搭二技、碩博士升學路徑 仁德醫專與陽明交大護理學院簽署MOU

苗栗縣政府與國立陽明交通大學共同合作，日前宣布在苗栗高鐵特定區規畫設置苗栗校區，將招收二技醫護科系學生，仁德醫護管理專科學校以在地優勢搶先機，昨與陽明交大護理學院簽署合作備忘錄（MOU），宣告雙方正式建立長期夥伴關係，攜手培育醫療人才。

仁德醫專表示，此次合作象徵兩校理念相契、資源互補，未來將於教學、資訊資源、師資與人才交流、教材共享、學生實習與就業銜接等多元面向展開實質合作，期許創造「1+1大於2、3、4、5」的加乘效益，讓學生、學校與社會皆能共蒙其利。

去年底，在苗栗縣政府鍾東錦縣長的引薦與支持下，陽明交大規畫設置苗栗校區，將招收二技醫護相關科系學生，持續為中部地區培育更多優秀醫護與健康專業人才。同時，苗縣府也爭取陽明交大設置醫院，未來也能提供更多醫護學生的就業環境。

陽明交大校長林奇宏指出，面對AI智能化快速發展與少子化結構變遷的雙重浪潮，高等教育應視挑戰為轉型契機，從單純的知識傳遞，轉向培養學生「不可被AI取代的能力」。他強調，未來人才的核心競爭力，在於批判思考、問題解決、跨域整合、人際溝通、情緒韌性、專業倫理，以及能於真實情境中落實實作的能力；對醫護等以人為本的專業領域而言，更須高度重視人文關懷與專業責任。

仁德醫專董事長鍾佳穎指出，仁德醫專在竹苗、海線與中部地區累積約20萬名校友，肩負技職教育與專業實務培育的重要使命；此次與國立陽明交通大學的合作，正是技職教育與高等教育攜手培育人才的具體實踐。

他表示，透過課程銜接、資源共享與升學管道整合，不僅為學生打造二技、碩博士等更具彈性的升學路徑，也開創更貼近臨床現場與產業需求的就業發展機會，形塑兼顧專業深度與實務能力的創新培育模式，為學生未來發展注入更多可能。