桃園市圖冬令營結營 學員歡喜展現成果
桃園市教育局指導、桃園市立圖書館總館主辦的「英文小記者開麥啦！Library Reporters Camp」昨在總館舉辦成果發表會，教育局長劉仲成、聯合報教育事業部總經理潘素滿及分館主任皆到場見證學員們的成長。
桃園市圖自113年起推動寒暑假閱讀營隊，至今共辦理56場次，吸引逾千人次參與。市圖指出，今年寒假於總館及12個分館規畫6大類型營隊，包括「英文小記者開麥啦！Library Reporters Camp」、「媒體素養實戰營—小主播出任務《三國演義篇》」、「國小故事創作營—歷史變變變」、「國小桌遊寫作營—三國殺」、「畫三國！手繪報大冒險」及「國小口語表達營—說故事小劇場」。除延續深受歡迎的小記者營，也首度結合經典名著《三國演義》，打造兼具趣味與學習成效的多元課程。
劉仲成表示，今年營隊以「圖書館文字大冒險」為主題，引導學生發展閱讀、書寫與表達三項核心能力。他指出，AI時代更凸顯閱讀與書寫的重要，而良好的表達力有助於人際互動，「雖然你們是國中生，但我看到大家的談吐與表現，已展現出高中生應有的成熟度。」
市圖表示，三國不僅是真實的歷史，也延伸為小說、影視、動畫與電玩等媒介，成為跨世代的文化記憶。今年寒假營隊以三國為核心，期盼孩子不只讀歷史，更能用歷史理解世界。潘素滿也強調，聯合報長期推廣三國經典閱讀並舉辦文創賽，鼓勵學生閱讀經典文學，培養人文素養。
此外，所有營隊首堂課皆安排「圖書館資源利用教育」，引導學生認識館藏與資源應用，並透過小任務實際體驗借還書流程。教育局表示，未來將持續結合閱讀推廣、遊戲化學習與場域開放，打造「學習在桃園，無所不在」的學習城市。
桃園市長張善政重視教育平權，強調偏鄉教育不應缺席。復興區區長蘇佐璽指出，過往寒輔多以學科為主，今年透過「桌遊三國殺」營隊，讓孩子在遊戲中學習歷史、激盪思考，提升學習動機。他也感謝市府、市圖與聯合報將資源帶入復興區，豐富偏鄉學童的學習體驗。
