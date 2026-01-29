AI助素養教育 協會：引導留下思考歷程數位足跡
台灣素養教育協會近期舉辦教師交流營隊，探討將AI（人工智慧）應用於班級經營、數位課程設計，專家建議教師引導學生打造「有痕跡」的思考歷程，而不只是單純的提問和複製貼上。
台灣素養教育協會今天發布新聞稿，今年度首場分區學校共好交流營於昨天（1月28日）在台北舉行，未來預計陸續在台中、高雄、台東登場。
今年的營隊因應AI風潮，特別強調素養教育不能只是教師的單向輸入，而要讓兒少留下「有痕跡」的思考歷程。例如將AI用於閱讀理解訓練時，透過提問、摘要留下的數位足跡，展現理解、邏輯組織的過程。
PaGamO講師黃靖純在研習中提到，教師可先用AI產生與課文相關的趣味話題，引發學生的好奇心，再漸進引導思考，鼓勵學生梳理並表達個人觀點。AI也可輔助批改與回饋，讓教師騰出時間，專注於引導學生深層思辨。
台灣素養協會指出，未來將持續推動偏鄉師長交流，讓更多「有痕跡的思考歷程」在全台各地的教室裡發生，並讓每一名偏鄉孩子，都能在AI世代裡成為具有思考力的數位公民。
【編輯推薦】
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言