快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

AI助素養教育 協會：引導留下思考歷程數位足跡

中央社／ 台北29日電

台灣素養教育協會近期舉辦教師交流營隊，探討將AI（人工智慧）應用於班級經營、數位課程設計，專家建議教師引導學生打造「有痕跡」的思考歷程，而不只是單純的提問和複製貼上。

台灣素養教育協會今天發布新聞稿，今年度首場分區學校共好交流營於昨天（1月28日）在台北舉行，未來預計陸續在台中、高雄、台東登場。

今年的營隊因應AI風潮，特別強調素養教育不能只是教師的單向輸入，而要讓兒少留下「有痕跡」的思考歷程。例如將AI用於閱讀理解訓練時，透過提問、摘要留下的數位足跡，展現理解、邏輯組織的過程。

PaGamO講師黃靖純在研習中提到，教師可先用AI產生與課文相關的趣味話題，引發學生的好奇心，再漸進引導思考，鼓勵學生梳理並表達個人觀點。AI也可輔助批改與回饋，讓教師騰出時間，專注於引導學生深層思辨。

台灣素養協會指出，未來將持續推動偏鄉師長交流，讓更多「有痕跡的思考歷程」在全台各地的教室裡發生，並讓每一名偏鄉孩子，都能在AI世代裡成為具有思考力的數位公民。

教師 素養 偏鄉

延伸閱讀

115學測社會／背多分題目減少、重閱讀理解 考生：關心時事有幫助

基市教育處和學校聯手！開辦14個職群寒假營隊 開放家長和學生報名

寒假怎安排？新北攜手25所大專院校打造「一日大學生」跨域營隊

台中私立中學不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理

相關新聞

學校午餐專業化 台南率全國首創設「午餐保健科」明揭牌

為持續提升台南學校午餐品質與學生健康照護，台南市教育局將原隸屬「學輔校安科」的午餐保健股獨立設科，成立全國首創的午餐保健...

中研院發表20位元超導量子電腦 站上「大型量子晶片製程」重要起跑點

繼2023年發表全台首部自研自製的5位元超導量子電腦後，中研院今日公布「20位元超導量子電腦」。中研院院長廖俊智表示，中...

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

公幼現場正掀起驚人離職潮！公立幼兒園教保員離職後，大多轉去當代理教師。為何教保員寧捨工作、薪資穩定的「鐵飯碗」，爭相投入一年一聘任的代理教師？過來人坦言，教保員做10年，不如代理教師做5年，CP值太高了。當幼教現場人力穩定不再，誰來守護孩子的未來？

網路資源、AI讀書問題多 未落實覆核恐釀學術倫理風險

相較於閱讀實體書，大學生近年熱衷使用線上、非實體資源並以AI輔佐學習，但大學教授指出，過去的閱讀方式能一併理解前後文，A...

南臺科大董事長張信雄連任 教育部今核定

南臺科大日前舉行董事會原任董事長張信雄博士高票連任，校方今晚發布新聞稿表示，該人事案今已獲得教育部核定。

低薪資高限制致師資斷層 全教總籲解除教師兼職禁令

教育部長鄭英耀日前拋出大專校院留才構想，並舉例可如醫學院同時支領產業、大學薪酬。對此，全教總認為，中小學教師至今仍有不得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。