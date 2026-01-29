學校午餐專業化 台南率全國首創設「午餐保健科」明揭牌

為持續提升台南學校午餐品質與學生健康照護，台南市教育局將原隸屬「學輔校安科」的午餐保健股獨立設科，成立全國首創的午餐保健科，30日正式揭牌。教育局長鄭新輝表示，午餐保健科專責統籌全市學校午餐等相關政策，讓每一位孩童都在安心、營養的環境中健康成長。

鄭新輝說，午餐保健原隸屬學輔校安科，但因業務量相較繁重，因此去年起開始規畫籌備設立「午餐保健科」，該科室員額編制20人，也是率全國之先將午餐保健獨立設科的城市，將結合現有營養師、校內師資與社區合作網絡，深化校園營養教育與午餐管理工作。

他提到，台南市國中小共有275所，午餐自辦率達94%，全市中央廚房共有56間，供應158間小校，而公辦午餐共有259校，聯合供餐比率不低，且9月全市營養午餐免費即將上路，午餐保健科將積極整合資源，系統性推動學校午餐、食品安全與營養教育相關政策。

對於台南市將成立「午餐保健科」專責運作，市議員蔡宗豪表示，樂觀其成，認為政策是照顧學童的重要起點，但後續配套更關鍵，另外，營養午餐免費政策經費到位後，更應全面強化食品安全把關，確保家長安心，同時提升餐食品質。

蔡宗豪提到，考量到班級導師在午餐時間肩負指導與陪伴重任，建議市府研議減免導師午餐費用，用實質鼓勵體恤基層教師，讓這份福利政策能從廚房、老師到孩子實現真正的多贏。

教育局表示，午餐不僅是學生每天的飲食供給，更是健康教育與生活素養的重要一環，未來透過「午餐保健科」專責運作，持續打造學校健康支持系統，讓台南的孩子在均衡飲食與健康友善的校園環境中快樂學習、健康成長。

午餐不僅是學生每天的飲食供給，更是健康教育與生活素養的重要一環，台南市教育局明揭牌成立「午餐保健科」專責運作，將打造學校健康支持系統。圖／南市教育局提供