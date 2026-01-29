教育部推共學手冊 視AI為幫手而非代工機器

快訊

中央社／ 台北29日電

AI（人工智慧）的發展對教育造成深遠影響，教育部推出手冊，引導不同年齡的學生，找到適合的方式與AI共學，並提醒正確使用科技工具、謹慎查證，將AI視為幫手，而非代工機器。

教育部近日公布2本手冊，分別是為國小三到六年級設計的「我和AI一起學」，以及對象為國高中生的「駕馭AI，洞察未來：數位公民的必修課」。

教育部長鄭英耀在書序指出，生成式AI改變了知識的獲取方式，也重新定義學習的樣貌，這兩本手冊期盼引導學生從多角度認識AI、反思AI，並建立安全使用的觀念和能力，「以負責任且有智慧的方式使用科技」。

鄭英耀強調，AI的力量越大，人們越需要具備批判思考能力，了解AI的原理、限制與風險，學會判斷資訊真偽和偏誤。

手冊中提醒，AI是幫手，不是代工機器，AI給的答案不一定都正確，因此要記得查證來源，並要小心操作，不要輸入個資，作業也要程式標註有AI協助。

手冊也教導如何向AI下對話指令（prompt），例如要明確指出指令的作用、設定條件；如果是要創作圖像，可清楚描述風格、場景、光影、氛圍等，指令越清楚，生成的資料越符合所需。

手冊建議，可嘗試讓AI扮演不同的角色，例如學習歷史課程時，可請AI扮演林肯總統，藉由對話了解種族解放及自由的意義；國文課可請AI從作文老師、讀者、編輯等多元角度，給予不同的回饋。

手冊提醒，AI雖然好用，但過度依賴，可能會削弱判斷思考、資訊素養、媒體識讀能力。使用者也可能不再主動練習原創思考、風格發展、語言表達，基本的生活技能也可能退化，一旦沒有AI幫忙，就什麼事情都做不好。

教育部強調，學子在與AI相遇的旅程中，應保有好奇、勇於嘗試，也能慢慢學會判斷與選擇，懂得用自己的眼睛看世界、用自己的心思考，再借助AI擴展視野。相關手冊可參考教育部網站。

