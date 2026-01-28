快訊

國造潛艦海鯤艦明天下水潛航 台船稱整體進度未落後

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

高雄身障者「臀行」多年 國中生暖片瘋傳 引社福單位再關注

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
鳳山國中學生江詠恩牽單車護送李姓男子過馬路。圖／Threads／jasonfu.mb授權
鳳山國中學生江詠恩牽單車護送李姓男子過馬路。圖／Threads／jasonfu.mb授權

高雄市鳳山國中生江詠恩不捨身障者李姓男子獨自「臀行」過路，牽共享單車守護李男成為佳談。當地里長說，李男多年前車禍才行動不便，如今仍獨居，他很感謝這位學生幫忙，但不想在媒體曝光，怕他媽媽會擔心。因國中生的暖舉，也引起市府將關懷李男生活。

高雄市鳳山區東門里長劉晉祥說，4年前選里長的時候，就多次看到這名身障者以這樣的方式過馬路，本來以為他身體下有墊東西，但上前關心時才發現「底下什麼都沒有、看得心痛」。

李男已經離異，母親住小港，他獨居鳳山住處，對自己以前的遭遇，不想多談。劉晉祥說，李男因多年前一場車禍導致行動不便，認為不想接受幫助，才以這種方式行動，後來社會局有送餐服務，他沒再天天出門，但有時覺得便當不合味口才獨自出門。

劉晉祥當選里長後，曾送滑輪板給李姓男子要輔助他的行動，可是，李男使用1個多月後，認為進出住處大樓不方便，便把滑輪板擱在大樓管理室沒再使用。

去年2月高雄市議員林智鴻發現李男以「臀行」走路，曾停車背他過馬路，後來與里長去探訪他的生活，並為他申請電動輪椅，可適用走斜坡。不過，劉晉祥說，李男可能覺得麻煩也少用或不用，仍然靠著自己的方法外出，在鳳山國中生護他過馬路後，市府各相關單位會再去探訪他的需求。

身障者 高雄市

延伸閱讀

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

鳳山國中生單車護身障者過馬路 他「臀行」數年不願受助

單車護身障者過馬路受表揚 鳳山國中江詠恩：怕他來不及會被車撞到

高雄鳳山暖男國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

相關新聞

低薪資高限制致師資斷層 全教總籲解除教師兼職禁令

教育部長鄭英耀日前拋出大專校院留才構想，並舉例可如醫學院同時支領產業、大學薪酬。對此，全教總認為，中小學教師至今仍有不得...

高雄身障者「臀行」多年 國中生暖片瘋傳 引社福單位再關注

高雄市鳳山國中生江詠恩不捨身障者李姓男子獨自「臀行」過馬路，牽共享單車守護李男成為佳談。當地里長說，李男多年前車禍才行動...

網路資源、AI讀書問題多 未落實覆核恐釀學術倫理風險

相較於閱讀實體書，大學生近年熱衷使用線上、非實體資源並以AI輔佐學習，但大學教授指出，過去的閱讀方式能一併理解前後文，A...

南臺科大董事長張信雄連任 教育部今核定

南臺科大日前舉行董事會原任董事長張信雄博士高票連任，校方今晚發布新聞稿表示，該人事案今已獲得教育部核定。

Young飛全球行動計畫開放提案 總獎金最高80萬元

教育部青年發展署「Young飛全球行動計畫」即日起開放提案，2026年3月13日中午12時截止申請。該計畫提供專業培訓、...

幼教缺師／低薪高工時、路徑單一 資深師點出職場困境

新加坡幼兒園教師可以從帶班老師、資深教師、領導教師，進階到副校長、校長；一名資深幼教老師觀察，台灣幼教現場師資荒日益嚴峻，癥結不僅是起薪低、工時長，更關鍵的是缺乏清晰的發展路徑，讓許多年輕人卻步，想吸引青年世代在就業選擇中看見留下來的可能，仍有待環境給出答案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。