快訊

國造潛艦海鯤艦明天下水潛航 台船稱整體進度未落後

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

網路資源、AI讀書問題多 未落實覆核恐釀學術倫理風險

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學生近年熱衷使用線上、非實體資源並以AI輔佐學習，但大學教授觀察，部分學生使用到AI捏造的資料而不自知，或引注不當則容易踩到學術紅線。記者林澔一／攝影
大學生近年熱衷使用線上、非實體資源並以AI輔佐學習，但大學教授觀察，部分學生使用到AI捏造的資料而不自知，或引注不當則容易踩到學術紅線。記者林澔一／攝影

相較於閱讀實體書，大學生近年熱衷使用線上、非實體資源並以AI輔佐學習，但大學教授指出，過去的閱讀方式能一併理解前後文，AI抓重點式的閱讀缺少脈絡化，再者，學生甚至使用到AI捏造的資料而不自知，或引注不當更容易踩到學術紅線，也呼籲學生，覆核、回頭尋找原文等基本功仍不可少。

作家、台師大國文系教授祁立峰表示，現在學生拿到書籍pdf檔或電子資料，會透過AI協助檢索，能快速找到課堂要求閱讀的概念，再透過AI推薦相關書目、期刊，好處是閱讀範圍比以前的學生來得更廣，但過去是拿到一本書後從頭細讀，透過AI抓關鍵字、重點整理的閱讀方式則可能無法了解觀念前後文，導致缺少脈絡。

祁立峰指出，近年看學生的報告常發現有強烈的機械感，正因為其不是透過細讀、通透後才撰寫，再者，不少學生曾使用了AI憑空杜撰的資料而不自知，「原著中根本沒有這段。」但只要AI給予的資訊「很像」，學生就不會懷疑其真假，是一大問題。

祁立峰談到，不必回到過去的老方法讀書，但使用者必須具備判讀資料真偽的能力，知道如何找到原典加以覆核，了解資料的出處與前後脈絡。

台師大科技應用與人力資源發展學系特聘教授許庭嘉也談到，進階到研究階段時，學生還是要回頭對比原文，如學生將A作者論文放入AI中協助摘要，只會記得要引注A，但A作者論點卻可能使用了B、C、D等人的文獻，而學生誤以為都是A所寫，就可能導致次級引用，涉入學術倫理風險。

許庭嘉指出，若只想取得知識，AI確實能協助篩選、略過資訊，以提升閱讀效率，但若用於盤點研究資料等，於快速摘要後仍要自行評估是否值得回頭讀原文，必要時還是得回頭去讀，研究才會更扎實。

台師大 使用者

延伸閱讀

台中蛋場爆H5N1禽流感「偷埋死雞正常出蛋」 遭除名動物福利標章

推動本土語傳承 新北表揚151項績優學校與教師

車禍0肇責變100%...「手動更新」初判表惹議 內湖警認錯了

大學課堂上驚見超美書法老師　竟是「林志玲接班人」姚采穎

相關新聞

低薪資高限制致師資斷層 全教總籲解除教師兼職禁令

教育部長鄭英耀日前拋出大專校院留才構想，並舉例可如醫學院同時支領產業、大學薪酬。對此，全教總認為，中小學教師至今仍有不得...

高雄身障者「臀行」多年 國中生暖片瘋傳 引社福單位再關注

高雄市鳳山國中生江詠恩不捨身障者李姓男子獨自「臀行」過馬路，牽共享單車守護李男成為佳談。當地里長說，李男多年前車禍才行動...

網路資源、AI讀書問題多 未落實覆核恐釀學術倫理風險

相較於閱讀實體書，大學生近年熱衷使用線上、非實體資源並以AI輔佐學習，但大學教授指出，過去的閱讀方式能一併理解前後文，A...

南臺科大董事長張信雄連任 教育部今核定

南臺科大日前舉行董事會原任董事長張信雄博士高票連任，校方今晚發布新聞稿表示，該人事案今已獲得教育部核定。

Young飛全球行動計畫開放提案 總獎金最高80萬元

教育部青年發展署「Young飛全球行動計畫」即日起開放提案，2026年3月13日中午12時截止申請。該計畫提供專業培訓、...

幼教缺師／低薪高工時、路徑單一 資深師點出職場困境

新加坡幼兒園教師可以從帶班老師、資深教師、領導教師，進階到副校長、校長；一名資深幼教老師觀察，台灣幼教現場師資荒日益嚴峻，癥結不僅是起薪低、工時長，更關鍵的是缺乏清晰的發展路徑，讓許多年輕人卻步，想吸引青年世代在就業選擇中看見留下來的可能，仍有待環境給出答案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。