網路資源、AI讀書問題多 未落實覆核恐釀學術倫理風險

相較於閱讀實體書，大學生近年熱衷使用線上、非實體資源並以AI輔佐學習，但大學教授指出，過去的閱讀方式能一併理解前後文，AI抓重點式的閱讀缺少脈絡化，再者，學生甚至使用到AI捏造的資料而不自知，或引注不當更容易踩到學術紅線，也呼籲學生，覆核、回頭尋找原文等基本功仍不可少。

作家、台師大國文系教授祁立峰表示，現在學生拿到書籍pdf檔或電子資料，會透過AI協助檢索，能快速找到課堂要求閱讀的概念，再透過AI推薦相關書目、期刊，好處是閱讀範圍比以前的學生來得更廣，但過去是拿到一本書後從頭細讀，透過AI抓關鍵字、重點整理的閱讀方式則可能無法了解觀念前後文，導致缺少脈絡。

祁立峰指出，近年看學生的報告常發現有強烈的機械感，正因為其不是透過細讀、通透後才撰寫，再者，不少學生曾使用了AI憑空杜撰的資料而不自知，「原著中根本沒有這段。」但只要AI給予的資訊「很像」，學生就不會懷疑其真假，是一大問題。

祁立峰談到，不必回到過去的老方法讀書，但使用者必須具備判讀資料真偽的能力，知道如何找到原典加以覆核，了解資料的出處與前後脈絡。

台師大科技應用與人力資源發展學系特聘教授許庭嘉也談到，進階到研究階段時，學生還是要回頭對比原文，如學生將A作者論文放入AI中協助摘要，只會記得要引注A，但A作者論點卻可能使用了B、C、D等人的文獻，而學生誤以為都是A所寫，就可能導致次級引用，涉入學術倫理風險。

許庭嘉指出，若只想取得知識，AI確實能協助篩選、略過資訊，以提升閱讀效率，但若用於盤點研究資料等，於快速摘要後仍要自行評估是否值得回頭讀原文，必要時還是得回頭去讀，研究才會更扎實。