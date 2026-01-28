聽新聞
0:00 / 0:00
南臺科大董事長張信雄連任 教育部今核定
南臺科大日前舉行董事會原任董事長張信雄博士高票連任，校方今晚發布新聞稿表示，該人事案今已獲得教育部核定。
校方表示，董事長張信雄榮任第17屆董事會董事長，不僅標誌著南臺科大對傳奇領航者卓越智慧持續倚重，更象徵學校將在最穩健的基石下，由張董事長續領南臺加速邁向國際化與智慧化轉型高峰。
南臺科大表示，張信雄為台南在地子弟，擁有日本東京農業大學農業經濟博士學位，曾任職台塑關係企業總管理處總經理室高級專員及成功大學教授，民國78年至96年擔任南臺校長，兼具產學雙棲宏觀視野。
校方表示，張信雄擔任校長期間，秉持「取之學生、用之學生」與「凡事做到最好」的理念，帶領南臺締造無數第一：不僅達成教育部評鑑全數優等的佳績，更引領學校領先全國，成為首批由專科升格改制為技術學院、並率先更名為「科技大學」的私立技職楷模。
【編輯推薦】
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言