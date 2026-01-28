南臺科大董事長張信雄連任 教育部今核定

南臺科大日前舉行董事會原任董事長張信雄博士高票連任，校方今晚發布新聞稿表示，該人事案今已獲得教育部核定。

校方表示，董事長張信雄榮任第17屆董事會董事長，不僅標誌著南臺科大對傳奇領航者卓越智慧持續倚重，更象徵學校將在最穩健的基石下，由張董事長續領南臺加速邁向國際化與智慧化轉型高峰。

南臺科大表示，張信雄為台南在地子弟，擁有日本東京農業大學農業經濟博士學位，曾任職台塑關係企業總管理處總經理室高級專員及成功大學教授，民國78年至96年擔任南臺校長，兼具產學雙棲宏觀視野。

校方表示，張信雄擔任校長期間，秉持「取之學生、用之學生」與「凡事做到最好」的理念，帶領南臺締造無數第一：不僅達成教育部評鑑全數優等的佳績，更引領學校領先全國，成為首批由專科升格改制為技術學院、並率先更名為「科技大學」的私立技職楷模。