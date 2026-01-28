快訊

無效隱形？俄國士兵「穿企鵝裝」防偵測 下秒遭烏軍無人機炸死

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

教授彈性報酬受矚 教團籲同步放寬中小學兼職

中央社／ 台北28日電

科技業從大學挖走不少人才，教育部長鄭英耀日前拋出「類醫學院模式」的想法，讓教授從產業獲取報酬更有彈性。全教總今天呼籲，應同步檢討中小學教師的兼職規定。

教育部長鄭英耀23日在全國大專校院校長會議中提及，大學因應產業的挑戰，應思考一些不同於過去的聘用方式、薪水報酬機制，例如提供初任獎金、留任獎金。

鄭英耀也提到，可從「類醫學院模式」思考，醫學院的教授在大學有一份薪水，臨床看診會有另外一份來自醫院的報酬；大學能否和業界一起合聘人才，或是捐資一筆錢孳息，支持大學聘請講座教授等。

鄭英耀拋出上述思考方向，希望大學校長們一起提出想法，但教育部目前沒有提出正式的政策或草案規劃。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布新聞稿，理事長侯俊良表示，鄭英耀拋出上述說法，本質上是承認單靠現行薪資制度，無法對抗國際與產業界的挖角；但不只是大學教授，中小學同樣面臨師資荒，尤其是理工與專業學門。

侯俊良指出，政府長期以「教育人員任用條例」第34條「不得兼職」的規定，將教師課後時間完全鎖死；在薪資條件無法吸引人才的現況下，這種「低薪資、高限制」的結構，正是造成師資斷層的元凶之一。

全教總呼籲，教育部在給予大學教師薪資彈性的同時，也應檢討中小學兼職規定；可改採「負面表列」方式管理，除非涉及教學利益衝突，例如在原校服務地區補習班教課，否則不該限制教師發揮專長，獲取額外收入。

「教育人員任用條例」第34條規定，專任教育人員除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。教育部曾於民國112年修正相關處理原則，放寬公立學校教師兼職規範，可於下班時間，依個人才藝表現、行使智慧財產權和肖像權等方式，獲取適當報酬。但仍應事先提出申請並經學校核准，不能從事校外補習、家教。

全國教師工會總聯合會 醫學院 教育部

