低薪資高限制致師資斷層 全教總籲解除教師兼職禁令

教育部長鄭英耀日前拋出大專校院留才構想，並舉例可如醫學院同時支領產業、大學薪酬。對此，全教總認為，中小學教師至今仍有不得兼職的嚴格規定，「低薪資、高限制」也導致師資斷層，教育部既已打破「公教一體」的緊箍咒，認可人才價值應由市場與專業決定，應立即解除教師兼職禁令。

為強化大專校院留才，鄭英耀日前在全國大專校院校長會議拋出構想，認為部分產業教授應可像醫學院一樣，同時支領科技業與大學的雙重薪酬。對此，全教總理事長侯俊良強調，中小學同樣面臨嚴重的理工與專業學門「師資荒」，基層老師薪資實質購買力連年縮水，教育部若只關心高教教授的荷包，卻對基層老師的生存權視若無睹，不僅是不公平競爭，更是對國民基本教育階段教育專業的藐視。

侯俊良說，隨著2025年「教師待遇條例」的制定與大法官解釋公教分途的原則，教師已不再是傳統意義上的公務員，政府卻長期以「教育人員任用條例」第34條「除法令另有規定外，不得兼職」之規定，將教師課後時間完全鎖死。侯俊良憂心，這種「低薪資、高限制」的結構，正是造成師資斷層的元凶之一。

全教總呼籲，應廢除教育人員任用條例第34條，解除對教師公餘時間的勞動力束縛，除非涉及教學利益衝突（如在原校服務地區補習），否則政府無權限制教師發揮專業長才獲取額外收入。

針對具備理工、資訊等特殊專長的教師，全教總認為應比照「類醫學院模式」，於公餘時間與業界對接，以緩解基層STEM領域師資流失危機。

侯俊良表示，我們不希望老師必須靠外送或兼差度日，但當政府給不起合理的待遇，又不准老師發揮長才自謀生計，這就是制度性的壓迫。教育部在推動高教彈性薪資的同時，必須一併檢討各教育階段的薪資水準與限制。