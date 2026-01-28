台南某幼兒園不當管教 教保員遭罰終身不得聘任
台南市安南區某家私立幼兒園發生不當管教及體罰事件，市府調查逾15名幼兒受害。劉姓教保員遭罰新台幣40萬元，終身不得聘任教保人員，陳姓助理教保員遭罰6萬元，管制任教1年。
台南市政府教育局今天告訴中央社記者，教育局去年10月獲報安南區某家私立幼兒園發生不當管教及體罰事件，調查發現，行為人是劉姓教保員及陳姓助理教保員，其中陳姓助理教保員尚在就學。
教育局表示，劉姓教保員在教學和照顧過程中，多次對幼兒施以推頭、拍打、大力拉扯及壓制等粗暴行為，甚至強迫餵食，導致幼兒心生恐懼；陳姓助理教保員也有對幼兒拍打、搖晃等不當管教行為。
教育局召開「教保相關人員違法事件認定委員會」，確認2人違法情節重大，依法對劉姓教保員裁處40萬元罰鍰，終身不得聘任教保服務人員。陳姓助理教保員被裁處6萬元罰鍰，管制任教1年，同時要求參加相關輔導研習課程。
劉姓教保員、陳姓助理教保員2人姓名和幼兒園名稱，同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網。
此外，這家幼兒園負責人未善盡管理督導責任，導致園內發生嚴重不當管教事件，教育局對負責人裁處6萬元罰鍰，限期改善。
教育局表示，市府對任何形式體罰與不當管教，以「零容忍」立場查處，行為人和負責人將被處以行政罰鍰，幼兒園也處以一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年、或廢止設立許可等處分。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言