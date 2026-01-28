快訊

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

台南某幼兒園不當管教 教保員遭罰終身不得聘任

中央社／ 台南28日電

台南市安南區某家私立幼兒園發生不當管教及體罰事件，市府調查逾15名幼兒受害。劉姓教保員遭罰新台幣40萬元，終身不得聘任教保人員，陳姓助理教保員遭罰6萬元，管制任教1年。

台南市政府教育局今天告訴中央社記者，教育局去年10月獲報安南區某家私立幼兒園發生不當管教及體罰事件，調查發現，行為人是劉姓教保員及陳姓助理教保員，其中陳姓助理教保員尚在就學。

教育局表示，劉姓教保員在教學和照顧過程中，多次對幼兒施以推頭、拍打、大力拉扯及壓制等粗暴行為，甚至強迫餵食，導致幼兒心生恐懼；陳姓助理教保員也有對幼兒拍打、搖晃等不當管教行為。

教育局召開「教保相關人員違法事件認定委員會」，確認2人違法情節重大，依法對劉姓教保員裁處40萬元罰鍰，終身不得聘任教保服務人員。陳姓助理教保員被裁處6萬元罰鍰，管制任教1年，同時要求參加相關輔導研習課程。

劉姓教保員、陳姓助理教保員2人姓名和幼兒園名稱，同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網。

此外，這家幼兒園負責人未善盡管理督導責任，導致園內發生嚴重不當管教事件，教育局對負責人裁處6萬元罰鍰，限期改善。

教育局表示，市府對任何形式體罰與不當管教，以「零容忍」立場查處，行為人和負責人將被處以行政罰鍰，幼兒園也處以一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年、或廢止設立許可等處分。

教保員 教育局 幼兒園

延伸閱讀

汐止區樟樹國小操場周邊地坪破損難行 會勘整建一致性

AI結合GIS當助教 新北導入科技編撰6條走讀路線

「南橫最高學府」重生 高雄桃源國中災後整修落成

新北首創候用校長AI認證 培育智慧校園新世代領航者

相關新聞

低薪資高限制致師資斷層 全教總籲解除教師兼職禁令

教育部長鄭英耀日前拋出大專校院留才構想，並舉例可如醫學院同時支領產業、大學薪酬。對此，全教總認為，中小學教師至今仍有不得...

Young飛全球行動計畫開放提案 總獎金最高80萬元

教育部青年發展署「Young飛全球行動計畫」即日起開放提案，2026年3月13日中午12時截止申請。該計畫提供專業培訓、...

幼教缺師／低薪高工時、路徑單一 資深師點出職場困境

新加坡幼兒園教師可以從帶班老師、資深教師、領導教師，進階到副校長、校長；一名資深幼教老師觀察，台灣幼教現場師資荒日益嚴峻，癥結不僅是起薪低、工時長，更關鍵的是缺乏清晰的發展路徑，讓許多年輕人卻步，想吸引青年世代在就業選擇中看見留下來的可能，仍有待環境給出答案。

課審會委員選出部分委員 教師、學生代表難產

十八名課綱審查會非政府代表懸缺超過一年，教育部前天對此召開委員審查會。據了解，已完成專家學者、校長組織、家長組織、教育組...

校方巡堂觀課 律師正向看待：替親師衝突提前拆彈

教育部將巡堂觀課列入解聘辦法，引發教學現場不安，資深教師認為，巡堂觀課是學校教學正常化的一環，但必須站在支持、關心的角度...

「教師解聘辦法」新增校方可巡堂觀課 教師憂淪監視

教育部日前修訂「高中以下教師解聘不續聘停聘或資遣辦法修法」，明定學校可以巡堂、觀課機制，了解教師教學及親師生互動情形。不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。