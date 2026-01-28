Young飛全球計畫開跑 每隊獎勵金最高80萬元
115年「Young飛全球行動計畫」即日起受理申請，每隊獎勵金總計最高新台幣80萬元，計畫提供專業培訓、業師輔導及獎勵金，協助青年落實社會創新行動方案。
教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，青年署推動「Young飛全球行動計畫」，提供專業培訓、業師輔導及獎勵金，鼓勵青年以永續發展目標為主軸，提出社會創新行動方案；計畫至今已邁入第9年，累計培訓6302名青年，遴選出180組團隊，連結1530個國際組織。
青年署提到，歷屆團隊結合計畫豐碩資源，累積國際交流與在地行動經驗，例如114年「童心圓」團隊以社會情緒學習為基礎，設計一系列以故事、討論與創作為主軸的「心情魔法屋」課程，帶領孩子學習理解與表達自己的心情。
「補銀草」團隊透過趣味衛教活動走入社區，結合遊戲、體操與草藥手作，提升長者病識感與健康意識，並培育種子講師推廣健康觀念。
「天下茶航」團隊連結台灣小茶農與國際市場，用文化體驗等方式開拓國際買家，讓台灣茶被世界看見。
青年署表示，115年「Young飛全球行動計畫」即日起至3月13日中午12時受理提案申請，歡迎18至35歲的青年組隊報名；獲選團隊除了可獲得各階段執行獎金，若獲選為績優團隊，還可於次年赴海外聯結國際組織或執行後續在地行動。
