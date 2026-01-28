Young飛全球行動計畫開放提案 總獎金最高80萬元

教育部青年發展署「Young飛全球行動計畫」即日起開放提案，2026年3月13日中午12時截止申請。該計畫提供專業培訓、業師輔導及獎勵金，每隊總計最高可獲新台幣80萬元。青年署鼓勵18至35歲、對永續發展目標（SDGs）與社會創新有興趣的青年踴躍參與，提升國際視野與行動執行力。

Young飛全球行動計畫邁入第9年，至今累計培訓超過6000名青年，遴選出180組團隊，並聯結1530個國際組織。青年署表示，計畫除在執行過程中給予階段性獎勵金，獲選為績優團隊者，次年還有機會赴海外聯結國際組織或執行在地後續行動。此舉旨在鼓勵團隊持續發揮社會影響力，並朝向新創公司、社會企業或非營利組織等方向邁進。

青年署指出，歷屆團隊已展現豐碩成果，將理念化為具體行動。例如114年團隊「童心圓」以社會情緒學習為核心，設計「心情魔法屋」課程帶領孩童理解情緒；「補銀草」則透過趣味衛教與草藥手作走入社區，提升長者健康意識並培育種子講師；「天下茶航」則連結台灣茶農與國際市場，透過文化體驗提升台灣茶的全球能見度。

青年署說明，計畫申請須由3至6名青年組隊提案。青年署鼓勵青年將關懷社會的初衷轉化為具體方案，為社會創造永續發展。詳細簡章與計畫資訊可至Young飛全球行動計畫官方網站（ https://iyouth.youthhub.tw/youngfly/ ）或臉書粉絲團查詢。