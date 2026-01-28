國際生留學偏好資通訊 5成3知台積電來自台灣

AI浪潮席捲全球，台灣國際文教創新交流協會報告指出，關於國際學生留學的偏好領域，資通訊科技的吸引力持續攀升；5成3國際生知道供應全球9成高階晶片的台積電來自台灣。

台灣國際文教創新交流協會今天公布「2026國際招生藍海趨勢報告」，針對藍海線上教育展觀展的國際學生進行網路問卷調查，共有全球97國、超過3700名擬出國攻讀學位及學習華語的學生填寫，調查期間為2025年1月1日至12月31日。

報告顯示，AI浪潮席捲全球，對國際學生的留學偏好也產生顯著影響，國際生對「資訊通訊科技」的偏好，從2025年的14.7%上升至2026年的15.5%；「教育」、「人文藝術」、「社會科學」等領域持續降低，連長年霸榜的「商管」也呈現下降態勢；另外，有53.2%的國際生知道供應全球9成高階晶片的台積電來自台灣。

教育部和國發會推動新型專班招收國際生來台就學，台灣國際文教創新交流協會提到，80.8%的受訪國際學生表達申請意願，但他們對相關細節資訊不足感到困惑，如具體獎學金數額、畢業後的服務年限、預期薪資等；至於畢業後的期待，國際學生最希望能「快速就業」（22.7%）、「進入合適產業」（22%）、「高就業率」（17.7%）。

台灣國際文教創新交流協會執行長洪志衛表示，過往台灣在全球高教輸出市場上，知名度較不易與歐美大國競爭，歷年調查皆有8成以上國際學生不了解台灣高教優勢；在AI浪潮下，學校可善用台灣在AI及半導體產業的影響力，在宣傳上將學校及系所名稱與產業關鍵詞連結，可有效吸引潛在國際學生目光，進一步強化品牌記憶度。