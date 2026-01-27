課審會委員選出部分委員 教師、學生代表難產
十八名課綱審查會非政府代表懸缺超過一年，教育部前天對此召開委員審查會。據了解，已完成專家學者、校長組織、家長組織、教育組織代表的審查，至於教師組織及學生代表則尚未討論完。教育部表示，將盡速召開課審會委員審查會審查教師組織、學生代表委員候選人名單。
高級中等以下學校課程審議會的「審議大會」共四十八人，有十八名課審會非政府代表任期已在前年十二月廿四日屆滿，至今懸缺超過一年。根據高級中等教育法規定，非政府代表可由校長、家長、教師等組織提名，名單獲課審會委員審查會半數同意後送行政院聘任。
去年七月召開了一次課審會委員審查會卻沒有結論，暌違半年，教育部前天再召開課審會委員審查會。據了解，本次會議已選出專家學者四名、校長組織兩名、家長組織兩名、教育組織三名，其中包含大考中心主任張新仁、台師大教授鄭慶民、台中博屋瑪國小校長比令．亞布、新竹市家長聯合會榮譽理事長衛郁蘭、台師大教育學院特聘教授林子斌等人。
審查會委員段心儀提醒，明年三月又將有一批委員任期屆滿，教育部應提早請各界推薦第二輪人選，否則ＡＩ浪潮席捲，如何加強學生能力並強化相關倫理概念，都需要在課綱中進一步討論。
