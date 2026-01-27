校方巡堂觀課 律師正向看待：替親師衝突提前拆彈
教育部將巡堂觀課列入解聘辦法，引發教學現場不安，資深教師認為，巡堂觀課是學校教學正常化的一環，但必須站在支持、關心的角度，落實事前告知再進行。
中華民國中小學校長協會理事長陳清義則強調，巡堂是校園日常的一部分，過程中會注意有沒有學生在校內遊蕩、不上課，關心老師的麥克風是否開得太大聲，觀察老舊校舍有沒有牆壁、磁磚剝落情形。如果班上剛好有狀況，如學生情緒不穩，巡堂的校長、主任也能即時協助。
花蓮縣國小教師唐宇新表示，巡堂觀課的啟動條件必須回歸到「告知」之上。例如，若有家長實名檢舉，學校行政層級應該先與教師溝通要求改善，若無改善，才需在有提前告知的情況下進行巡堂觀課。除非是教學進度與教學方法極度有問題，否則巡堂基本上不會成為教師的危機。
唐宇新也提到，剛當教師時，曾因校長希望他去教音樂課不從，而被用觀課手段刁難。但教學多年下來，他認為巡堂、觀課的首要目的還是守護學生安全，例如曾有老師上課號稱「數位化教學」，卻擺明沒在上課、全放光碟片給學生看，校長逼不得已用觀課方式勸說老師。同一名教師還有其他離譜行為，例如在學生中午打飯之前，就已經自己打了一堆菜，校長也為此在午餐期間巡堂，以保障學生用餐權益。
教育行政專業律師鄔曙擎表示，經手很多案件本質上都是親師衝突，例如家長或學生不理解老師的管教要求、班級經營或傳達訊息的方式，累積不滿無處宣洩後就提出檢舉等。如是這類情節輕微的案件，以親師雙向溝通、校內巡堂觀課取代耗時費神的校事會議調查，更能化解濫訴亂象。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言