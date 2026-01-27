聽新聞
校方巡堂觀課 律師正向看待：替親師衝突提前拆彈

聯合報／ 記者李芯／台北報導
教育部日前修訂教師解聘辦法，明定學校可以以巡堂、觀課機制，了解教師教學及親師生互動情形。圖為教師授課示意圖，非當事人。圖／高雄市教育局提供
教育部日前修訂教師解聘辦法，明定學校可以以巡堂、觀課機制，了解教師教學及親師生互動情形。圖為教師授課示意圖，非當事人。圖／高雄市教育局提供

教育部將巡堂觀課列入解聘辦法，引發教學現場不安，資深教師認為，巡堂觀課是學校教學正常化的一環，但必須站在支持、關心的角度，落實事前告知再進行。

中華民國中小學校長協會理事長陳清義則強調，巡堂是校園日常的一部分，過程中會注意有沒有學生在校內遊蕩、不上課，關心老師的麥克風是否開得太大聲，觀察老舊校舍有沒有牆壁、磁磚剝落情形。如果班上剛好有狀況，如學生情緒不穩，巡堂的校長、主任也能即時協助。

花蓮縣國小教師唐宇新表示，巡堂觀課的啟動條件必須回歸到「告知」之上。例如，若有家長實名檢舉，學校行政層級應該先與教師溝通要求改善，若無改善，才需在有提前告知的情況下進行巡堂觀課。除非是教學進度與教學方法極度有問題，否則巡堂基本上不會成為教師的危機。

唐宇新也提到，剛當教師時，曾因校長希望他去教音樂課不從，而被用觀課手段刁難。但教學多年下來，他認為巡堂、觀課的首要目的還是守護學生安全，例如曾有老師上課號稱「數位化教學」，卻擺明沒在上課、全放光碟片給學生看，校長逼不得已用觀課方式勸說老師。同一名教師還有其他離譜行為，例如在學生中午打飯之前，就已經自己打了一堆菜，校長也為此在午餐期間巡堂，以保障學生用餐權益。

教育行政專業律師鄔曙擎表示，經手很多案件本質上都是親師衝突，例如家長或學生不理解老師的管教要求、班級經營或傳達訊息的方式，累積不滿無處宣洩後就提出檢舉等。如是這類情節輕微的案件，以親師雙向溝通、校內巡堂觀課取代耗時費神的校事會議調查，更能化解濫訴亂象。

