「教師解聘辦法」新增校方可巡堂觀課 教師憂淪監視
教育部日前修訂「高中以下教師解聘不續聘停聘或資遣辦法修法」，明定學校可以巡堂、觀課機制，了解教師教學及親師生互動情形。不過該規定卻引發基層教師憂心，質疑如果校長、主任以此為依據，有事沒事走進教師「觀課」，恐對老師增加不必要的壓力，反加劇校內緊張關係。
對此，教育部表示，「觀課」是十二年國民基本教育課程綱要已有的規畫，並非新增措施。本次在解聘辦法中增訂此條，是為及早掌握教學與互動情形，發揮事前預防功能，避免問題惡化後才進入檢舉與調查程序。
根據新版解聘辦法規定，高中以下學校為促進親師生正向互動、營造友善校園環境，得基於教育專業及輔導支持，以巡堂、觀課、親師生溝通、行政晤談方式，了解教師教學及親師生互動情形。調查程序中亦明文規定必要時可「實體或錄影方式觀課」並要求教師配合。
高雄市教師職業工會副理事長李雅文表示，巡堂措施原是訂於維護校園安全及教學正常化的相關規定之中，公開觀課亦有一套完整的共備、觀課、議課的規範，不是任何人都可以直接進入教室觀課，造成干擾，更非作為懲處老師的依據。
李雅文說，如今巡堂、觀課被定於作為調查、處分教師的解聘辦法之中，憂心巡堂觀課，可能從原先協助教師教學，轉變為「監視」教師有無犯錯，教師們將因此人人自危，教學及班級經營更趨向於保守，也可能會加深教師對行政主管之間的緊張關係。
實際上，第一線教師也有許多不安，認為新規很容易導致變相的監督，不僅傷害教師專業，甚至可能成為行政團隊報復性的工具。
教育行政專業律師鄔曙擎則認為，如果學校的行政人員，尤其是掌握權力的校長、主任等人以該條為依據，有事沒事就走進教室後方坐下「觀課」，或是一點小事就把老師找去「行政晤談」，對於老師實質上是增加了不必要的介入和壓力，似乎達不到「營造友善校園環境」的目的。
他說，該條目標很抽象，又寫「得」進行，沒有特定的時間，也沒明言做了或不做的法律效果，建議應該限縮解釋在「收到檢舉」到「決定是否受理調查」這個階段。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言