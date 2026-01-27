課審會委員延宕爭議 教部：逐步完成各類委員審查
課審會委員審查延宕多時，教育部於1月26日開會，目前已選出專家學者、家長組織等代表，但教師組織、學生代表還未選出。教育部今天表示，會逐步完成各類委員審查。
台灣現行中小學課綱，是由高級中等以下學校課程審議會（簡稱課審會）審議。而課審會委員，則由立法院依政黨比例（民主進步黨推舉7席，中國國民黨推舉7席，台灣民眾黨推舉1席）推舉組成的課審會委員審查會（簡稱審查會），從政府推薦的備選名單中挑選。
課審會中有18名非政府代表任期已於民國113年底屆滿，延宕多時，一度還傳出部分審查會委員不滿教育部給予的備選人數不夠多，要求教育部補足人選。
教育部今天表示，今年1月26日的審查會中，已選出專家學者、校長組織、家長組織、教育組織等身分代表，後續將儘速開會，確認教師組織、學生代表名單。
教育部表示，未來將持續依法律程序，推動課審會委員遴選作業，並在公開透明原則下完成相關審查，確保課綱審議機制穩定運作，為台灣教育政策的長期發展奠定穩固基礎。
【編輯推薦】
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言