早療需求增、家長跨縣市奔波 雲林再增療育據點免費上課還能到宅服務

雲林縣現列案發展遲緩兒童約600多人，有民眾在網路平台反映縣內提供早期療育治療的醫療院所僅10多處，部分家庭甚至必須跨縣市帶孩子上課，縣府社會處表示，為補足早期療育需求，已在北港、斗南、虎尾、斗六、西螺設置兒童發展社區療育據點，今年再新增麥寮一處，不僅免費提供療育服務，也能依據需求提供走動或到宅服務。

發展遲緩兒童若能及早接受療育介入，透過專業評估，給予語言、職能、心理療育課程刺激，有相當高的機會追上一般兒童的發展進度。雲林縣統計，去年經評估並持有發展遲緩證明者計408人，目前全縣列案的發展遲緩兒童已超過600人，顯示早期療育需求日益加重。

近日在網路社群平台有民眾反映雲林縣僅10多處醫療院所可以上健保給付的早療課程，引起討論，有民眾留言很多家長甚至跑到台中上課，想到私人機構上課，又擔心經濟壓力太大。

縣府社會處副處長陳怡君表示，雲林雖非都會區，但在早療服務布局上極為積極，除19處提供早期療育復健資源的醫療院所，縣府已開辦斗六區、西螺區、台西區、口湖區兒童發展中心，與虎尾區私立家扶發展學園提供發展遲緩兒童及其家庭各項服務，是全國最多專辦早療機構的縣市。

考量早期療育課程需求日增，且為提升上課近便性，縣府2018年起陸續設置北港、斗南、虎尾、斗六及西螺等5區兒童發展社區療育據點，並有發展學園雲西據點提供走動式服務，提供0至6歲發展遲緩及身心障礙兒童家庭的專家諮詢、療育課程等相關服務，去年服務人數已達395人，今年再新增麥寮一處據點。

陳怡君表示，發展遲緩兒童經專業評估，可就近在兒童發展社區療育據點安排不同密集度的療育課程，有治療師、教保員同步協助兒童及家長，除了小朋友本身的治療，家長也要一起上課，藉此將療育行為帶回家中、融入生活，提升療育效能，並可依照個案需求安排走動式或到宅服務，減輕家長交通負擔，且相關課程均為免費。

陳怡君強調，縣府將持續檢視服務量能與分布，滾動式調整據點與人力配置，避免家長因資源不足而舟車勞頓，確保發展遲緩兒童都能在黃金療育期就近在地獲得適切照顧。早期療育服務據點可上雲林縣政府社會處官網查詢。 為補足早期療育需求，雲林縣已在北港、斗南、虎尾、斗六、西螺設置兒童發展社區療育據點，今年再新增麥寮一處，不僅免費提供療育服務，也能依據需求到宅服務。圖／雲林縣府社會處提供