快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

孩子沉迷短影音 教部：以陪伴與對話取代責備

中央社／ 台北27日電

現代家長總是苦惱孩子整天看社群網站、滑短影音，教育部最新公布的媒體素養教育影片指出，背後其實不是叛逆，而是一種想被理解的心。比起責備，更好的作法一起聊聊在看什麼。

教育部今天發布新聞稿，「媒體素養教育資源網」貼近生活情境，提供多樣化的教材與教案，內容包含媒體識讀的基本概念與實例、假訊息與誤導性內容的識別、查證策略等，資料都可免費下載，不僅老師可用於課程，家長也可用來跟孩子討論分享。

最新一部影片「用更溫柔的方式，看見孩子與社群網站的距離」，從青少年視角出發，點出孩子整天瀏覽社群平台、滑短影音，多半是因為同儕都在使用，不想被「邊緣化」。當他們分享、被按讚，就會感覺被肯定。

教育部呼籲家長，面對孩子的行為，應以「陪伴」與「對話」取代責備，試著去瞭解孩子在看什麼、覺得哪些內容有幫助，讓理解成為培養家庭中媒體素養教育堅實且安全的力量。

教育部表示，媒體素養教育核心目標，在於協助民眾正確接收、分析與判斷媒體訊息，降低誤信與受騙風險，並培養理性思考與負責任的媒體使用態度。相關資訊可參考「媒體素養教育資源網」網站。

延伸閱讀

獨／懸缺1年 課審會非政府代表部分選出 教師組織、學生代表難產

數位沛方／善用工具 打造企業競爭優勢

教育部試辦大專校院清寒獎學金 首年8000名最高每月領萬元

破千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

相關新聞

培力特教輔導團 國教署114學年核定經費3.56億元

教育部國教署日前在桃園市立大園國際高中舉辦特殊教育中央輔導團輔導員專業培訓，來自全國各地共54名學前至高中教育階段的輔導...

獨／懸缺1年 課審會非政府代表部分選出 教師組織、學生代表難產

18名課綱審查會非政府代表懸缺超過一年，昨日教育部召開委員審查會，據了解，已完成專家學者、校長組織、家長組織、教育組織代...

營養午餐免費新北遲未跟進 劉和然提3個做法

台北市長蔣萬安拋出營養午餐免費等政策，後續多數縣市都跟進，全台最多學生數的新北市至今遲未點頭應允，新北市副市長劉和然今接...

教育部試辦大專校院清寒獎學金 首年8000名最高每月領萬元

教育部於114學年度起試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，針對表現優異的清寒學生發給政府獎學金。試辦計畫名額共8...

青年海外圓夢計畫2月開跑 305名額助特殊境遇生

教育部今天宣布，青年百億海外圓夢基金計畫今年第2梯次預計2月中下旬開放報名，圓夢助力方案共29案、305個名額，協助有特...

北市特教師生比惡化 老師壓力破表

鑑定風氣提升，特教生增多，師資卻減少，北市國中小及高中職特教生數，111至113學年度增加14%；但平均師生比卻由1：9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。