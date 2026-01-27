孩子沉迷短影音 教部：以陪伴與對話取代責備

現代家長總是苦惱孩子整天看社群網站、滑短影音，教育部最新公布的媒體素養教育影片指出，背後其實不是叛逆，而是一種想被理解的心。比起責備，更好的作法一起聊聊在看什麼。

教育部今天發布新聞稿，「媒體素養教育資源網」貼近生活情境，提供多樣化的教材與教案，內容包含媒體識讀的基本概念與實例、假訊息與誤導性內容的識別、查證策略等，資料都可免費下載，不僅老師可用於課程，家長也可用來跟孩子討論分享。

最新一部影片「用更溫柔的方式，看見孩子與社群網站的距離」，從青少年視角出發，點出孩子整天瀏覽社群平台、滑短影音，多半是因為同儕都在使用，不想被「邊緣化」。當他們分享、被按讚，就會感覺被肯定。

教育部呼籲家長，面對孩子的行為，應以「陪伴」與「對話」取代責備，試著去瞭解孩子在看什麼、覺得哪些內容有幫助，讓理解成為培養家庭中媒體素養教育堅實且安全的力量。

教育部表示，媒體素養教育核心目標，在於協助民眾正確接收、分析與判斷媒體訊息，降低誤信與受騙風險，並培養理性思考與負責任的媒體使用態度。相關資訊可參考「媒體素養教育資源網」網站。