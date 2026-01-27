培力特教輔導團 國教署114學年核定經費3.56億元
教育部國教署日前在桃園市立大園國際高中舉辦特殊教育中央輔導團輔導員專業培訓，來自全國各地共54名學前至高中教育階段的輔導員齊聚，完成連續2日的培訓課程，包含「數位科技」、「社會情緒學習（SEL）」、「通用設計學習（UDL）」與「合理調整」等創新與核心主題課程，強化輔導員專業與實務能力。
國教署2024年8月成立特殊教育中央輔導團，並依輔導對象及任務分為5個分團，涵蓋的教育階段從學前至高中，輔導對象包含直轄市、縣市地方輔導團及教育部主管學校，並依據「教育部國民及學前教育署補助直轄市及縣市政府提升高級中等以下學校及幼兒園特殊教育教學品質與專業支持作業要點」，補助直轄市、縣市政府成立輔導團、相關資源中心及辦理相關研習活動，114學年度共核定經費3.56億元。
本次培訓課程首日上午由國立台中教育大學助理教授楊智為以「數位學習教育趨勢」為題，介紹科技輔具與數位教學工具的應用，強化輔導員科技整合的領導力；國家教育研究院副研究員林哲立以「社會情緒學習（SEL）」為核心，帶領輔導員探討如何以溫暖且具包容性的方式，建構校園情緒支持系統。下午的課程聚焦於特殊教育核心理論與政策實務，由國立台灣師範大學名譽教授盧台華講授「通用設計學習（UDL）理論與實施」，協助輔導員理解如何設計能包容所有學生的學習方案。
次日，由國立嘉義大學院長陳明聰主講「合理調整的推動與落實」，透過政策說明與案例分享，加強輔導員對於合理調整的專業判斷與操作能力。
國教署表示，特殊教育中央輔導團核心宗旨在於建構完善之特殊教育課程與教學輔導體系，透過中央與地方雙軌佈局，協助各直轄市、縣市政府特殊教育地方輔導團統籌課程與教學輔導網絡，促進專業經驗交流，確保資源共享與支持機制之有效運作，進而提升整體特殊教育服務品質。
延伸閱讀
