獨／懸缺1年 課審會非政府代表部分選出 教師組織、學生代表難產
18名課綱審查會非政府代表懸缺超過一年，昨日教育部召開委員審查會，據了解，已完成專家學者、校長組織、家長組織、教育組織代表的審查，剩下教師組織及學生代表尚未討論完畢。
高級中等以下學校課程審議會的「審議大會」共48人，有18名課審會非政府代表任期已在2024年12月24日屆滿，至今懸缺超過一年。根據高級中等教育法規定，非政府代表可由校長、家長、教師等組織提名，名單提交「課審會委員審查會」獲半數同意後送行政院聘任。
去年7月召開了一次課審會委員審查會卻沒有結論，睽違半年，教育部昨日下午再召開課審會委員審查會。教育部回應本報，「國民小學、國民中學、普通型與單科型高級中等學校及技術型與綜合型高級中等學校等教育階段課程、教學或評量之專家學者」、「校長組織」、「家長組織」及「教育組織」已審查完竣，教育部另將儘速召開課審會委員審查會審查「教師組織」及「學生代表」委員候選人名單。
審查會召集人、社團法人111教育發展協進會理事長曾燦金進一步說明，本次會議共有15名委員參與，候選人須在15人中獲得8票才能當選，本次會議已選出專家學者4名、校長組織2名、家長組織2名、教育組織3名。
據掌握，專家學者包含張新仁、鄭慶民等人，校長包含比令．亞布等人，家長包含衛郁蘭等人，教育組織有陳枝烈、林子斌等人，另學生代表已有選出兩人。
教育部是透過推薦方式徵求人選，再從中選出候選人，但第一次開會時，遭審查委員抗議候選人人數太少，教育部表示會改善。審查會委員、台北教育工會理事長李惠蘭說，肯定教育部在昨日開會前有依承諾給出應選人數3倍名單，但仍沒有說明選擇候選人的標準。
審查會委員、中華語文教育促進協會秘書長段心儀則提醒，明年3月又將有一批委員任期屆滿，教育部應提早開始請各界推薦第2輪人選，否則AI浪潮席捲而來，課程如何加強學生能力並強化相關倫理概念，都需要進一步討論。
