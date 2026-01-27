聽新聞
0:00 / 0:00
營養午餐免費新北遲未跟進 劉和然提3個做法
台北市長蔣萬安拋出營養午餐免費等政策，後續多數縣市都跟進，全台最多學生數的新北市至今遲未點頭應允，新北市副市長劉和然今接受「誰來早餐」廣播節目專訪時表示，新北市預算已經編列完成，歲出部分只能刪減或維持不可能增加，但可透過部分補貼、補助對象擴大及國家支應三方向來思考。
劉和然說，新北國中小學生數32萬人為全國最多，若全面推動免費營養午餐，每年需新增約46億元，且必須年年編列，新北預算已編完，歲出部分只能刪減或維持，不可能增加，營養午餐46億元等同於特教支出的預算46億元，新北不是不做而是不能排擠。
劉和然表示，現在新北營養午餐思考的方向有3種，第一是部分補貼，如政府出3天費用，家長出2天，另一種是補助對象擴大，把現在中低收入或弱勢戶的標準降低，另一個做法則是政府所成立的少子化辦公室，把照顧青年人部分，從0到6歲國家養政策，更要6歲到15歲營養午餐國家出，這樣才能照顧全國年輕的夫妻，且一年政府的支出才300億元。
【編輯推薦】
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言