教育部試辦大專校院清寒獎學金 首年8000名最高每月領萬元
教育部於114學年度起試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，針對表現優異的清寒學生發給政府獎學金。試辦計畫名額共8000名，獲獎學生每月可領取8000元或10000元，試辦首年發給9個月，合計最高可獲9萬元獎學金，期盼激勵學生翻轉人生。
教育部指出，該獎學金與過往弱勢助學措施有4項顯著差異。首先是學生需同時具備經濟不利與成績優異資格，學業成績須在班級排名前30％以內、操行成績達80分（或A-）以上且未受處分，以此肯定困境中積極向上的學生。
其次，在評選標準上，本獎學金採取綜合考量，由學校針對學生家庭需求、特殊優異競賽、成就或服務表現進行擇優核發，而非僅採固定的財產條件，希望能特別照顧在貧窮線邊緣或突遭變故的傑出學生。第三則是不採申請制，改由學校「主動比對」，利用校務研究資料庫找出符合資格的學生。最後在獎勵期程上，本計畫以「學年度」為單位，提供學生更完善且長期的支持。
教育部表示，目前政府與各大專校院每年投入逾200億元推動各項助學措施，包括學雜費減免與高教深耕計畫等。114學年度試辦獎學金計畫已核定補助名額及經費，預計115年1月底前由各大專校院完成審查作業，獲獎學生可望於農曆春節前收到獎學金。
教育部強調，後續將評估114學年度的試辦成效，並滾動調整相關規定，作為訂定115學年度正式實施獎學金辦法之參據。
