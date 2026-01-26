快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部試辦大專校院清寒獎學金 首年8000名最高每月領萬元

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，由高教司長廖高賢及技職司長楊玉惠出面說明。圖／教育部提供
教育部試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，由高教司長廖高賢及技職司長楊玉惠出面說明。圖／教育部提供

教育部於114學年度起試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，針對表現優異的清寒學生發給政府獎學金。試辦計畫名額共8000名，獲獎學生每月可領取8000元或10000元，試辦首年發給9個月，合計最高可獲9萬元獎學金，期盼激勵學生翻轉人生。

教育部指出，該獎學金與過往弱勢助學措施有4項顯著差異。首先是學生需同時具備經濟不利與成績優異資格，學業成績須在班級排名前30％以內、操行成績達80分（或A-）以上且未受處分，以此肯定困境中積極向上的學生。

其次，在評選標準上，本獎學金採取綜合考量，由學校針對學生家庭需求、特殊優異競賽、成就或服務表現進行擇優核發，而非僅採固定的財產條件，希望能特別照顧在貧窮線邊緣或突遭變故的傑出學生。第三則是不採申請制，改由學校「主動比對」，利用校務研究資料庫找出符合資格的學生。最後在獎勵期程上，本計畫以「學年度」為單位，提供學生更完善且長期的支持。

教育部表示，目前政府與各大專校院每年投入逾200億元推動各項助學措施，包括學雜費減免與高教深耕計畫等。114學年度試辦獎學金計畫已核定補助名額及經費，預計115年1月底前由各大專校院完成審查作業，獲獎學生可望於農曆春節前收到獎學金。

教育部強調，後續將評估114學年度的試辦成效，並滾動調整相關規定，作為訂定115學年度正式實施獎學金辦法之參據。

教育部 名額 高教深耕計畫

延伸閱讀

破千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

千名教師舉「廢惡法」、「救教育」標語 教育部旁抗議

大學法修法 大專校院盼解決教授缺口等實務問題

導入AI演算法加速新藥研發 北醫大學生獲Google博士獎學金

相關新聞

教育部試辦大專校院清寒獎學金 首年8000名最高每月領萬元

教育部於114學年度起試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，針對表現優異的清寒學生發給政府獎學金。試辦計畫名額共8...

上千教師赴教部抗議 籲廢校事會議

校事會議爭議不斷，全教總昨發起「廢惡法、救教育」行動，上千人前往教育部前抗議，有受害教師上台淚訴身心俱疲、多次進出醫院，...

北市特教師生比惡化 老師壓力破表

鑑定風氣提升，特教生增多，師資卻減少，北市國中小及高中職特教生數，111至113學年度增加14%；但平均師生比卻由1：9...

普特共融第一線教師壓力大…家長憂「一問題」專家籲落實三級輔導

近年來政府積極推動普特共融教育，不過家長擔心當特殊生出現不受控狀況時，一般老師受訓時長不夠或沒遇過類似經驗，恐無法即時應...

破千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到場聲援。有校事會議受害教師上台淚訴，行動亦提出廢惡法、止濫訴五大...

校園禁用抖音？數發部：納高風險清單交由教育部評估

為防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，數發部首度提出資安高風險APP清單，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。