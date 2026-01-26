青年海外圓夢計畫2月開跑 305名額助特殊境遇生
教育部今天宣布，青年百億海外圓夢基金計畫今年第2梯次預計2月中下旬開放報名，圓夢助力方案共29案、305個名額，協助有特殊境遇的學生也能無後顧之憂參與。
教育部今天發布新聞稿指出，教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，幫助台灣青年拓展國際交流；自115年起，海外圓夢基金計畫海外翱翔組更新增「圓夢助力方案」，協助有特殊境遇的學生也能無後顧之憂參與，同時以培訓取代審查，作為選拔見習青年的評估指標。
今年海外圓夢基金計畫首梯「圓夢成長營」於1月24日開跑，教育部長鄭英耀今天前往活動現場，參與「AI筆下的奇想國」與「建築、藝術與永續共生」兩大主題營隊，與現場青年互動。
鄭英耀表示，青年百億海外圓夢基金計畫去年協助1463名青年圓夢，為了讓國家的支持更周全，今年第1梯次推動「圓夢助力方案」，提供4案、40個名額，優先保障原住民、偏鄉、經濟弱勢、特殊境遇等青年參與權益。
鄭英耀提到，青年署透過專業培訓，引導青年建立跨域視野，確保有需求的青年能順利啟程，實踐築夢目標，這次共152名青年進入圓夢助力成長營，透過實質培訓，陪伴大家釐清夢想藍圖，也期盼透過這次的圓夢助力方案，在今年能協助至少300名懷抱夢想的高中青年海外圓夢。
教育部宣布，青年百億海外圓夢基金計畫115年第2梯次預計2月中下旬開放報名，其中圓夢助力方案共29案、305個名額，涵蓋鑑識科學、解剖實驗、航太產業、動物保護、木工製作、動漫遊戲、馬戲藝術等多元領域，並將為身心障礙者打造計畫內容，兩梯次共支持345名青年海外圓夢，政府將協助負擔機票、食宿在內的相關經費。
