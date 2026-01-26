快訊

中壢賓士男酒駕心虛拒檢狂飆6公里 沿路闖紅燈撞進大埔鐵板燒

日本女權低落？成為家庭主婦為何是一種「理性」選擇

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

新北首創候用校長AI認證 培育智慧校園新世代領航者

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
教育局長張明文（前）表示，115年度候用校長除須完成1至5月的完整儲訓外，後續更需進入教育局進行近一年的「第三階段甄選」實務歷練。圖／新北市教育局提供
教育局長張明文（前）表示，115年度候用校長除須完成1至5月的完整儲訓外，後續更需進入教育局進行近一年的「第三階段甄選」實務歷練。圖／新北市教育局提供

新北市教育局今於豐年國小及石碇高中同步啟動115年度國中小候用校長儲訓課程，今年共遴選25名通過初、複試的準候用校長，正式展開新一輪校長人才培育。教育局今年首度將「AI認證」納入候用校長培訓核心，強化校長在科技治理與前瞻決策上的能力，培育智慧校園的新世代領航者。

教育局長張明文表示，新北市長期以高標準、嚴把關方式進行校長遴選與培育。115年度候用校長除須完成1月至5月的完整儲訓課程，後續還需進入教育局接受近一年的第三階段甄選實務歷練，每週隨同資深校長進行校務觀摩與行政實作，累積實際辦學經驗，並通過多元考核後，才能正式取得候用校長資格。

教育局指出，本次儲訓課程為期11週，首週安排木章訓練，由中華民國童軍總會及新北市童軍會共同指導，透過戶外實作與任務挑戰，引導準校長體會互助、責任與服務的教育精神，並將其內化為校園治理的重要價值。完成童軍訓練後，學員將接續參與2週新北市自辦專業課程，以及8週國家教育研究院系統化研習，從教育趨勢、校務經營到領導實務，全面厚植校長專業素養。

教育局表示，因應教育現場快速變化，今年首度將AI人工智慧教育納入候用校長培育重點，結合SEL社會情緒學習等教育趨勢，透過工作坊形式進行參訪、討論與實作，並規畫取得AI相關專業認證，協助未來校長掌握數位治理與校園創新方向。教育局期盼，透過系統化、多階段且高密度的培育歷程，培養兼具專業判斷、科技素養與人文關懷的教育領導者，穩健因應校園治理挑戰，帶領學校持續發展，讓學生在多元適性的學習環境中成長。

團集會時間授予職位章。圖／新北市教育局提供
團集會時間授予職位章。圖／新北市教育局提供
國中候用校長木章訓練在石碇高中辦理。圖／新北市教育局提供
國中候用校長木章訓練在石碇高中辦理。圖／新北市教育局提供
木章訓練搭建精神堡壘。圖／新北市教育局提供
木章訓練搭建精神堡壘。圖／新北市教育局提供

教育局 校園

延伸閱讀

機車路口左轉遭轎車攔腰猛撞 新北騎士頭部重創送醫亡

寒假學童愛心午餐不打烊 南市提供70元餐食及愛心票卡

新北通學廊道完成97校 侯友宜視察永福國小拚年底達百校

枯水期供水不穩 新北水利局升級烏來偏鄉用水設施

相關新聞

上千教師赴教部抗議 籲廢校事會議

校事會議爭議不斷，全教總昨發起「廢惡法、救教育」行動，上千人前往教育部前抗議，有受害教師上台淚訴身心俱疲、多次進出醫院，...

北市特教師生比惡化 老師壓力破表

鑑定風氣提升，特教生增多，師資卻減少，北市國中小及高中職特教生數，111至113學年度增加14%；但平均師生比卻由1：9...

普特共融第一線教師壓力大…家長憂「一問題」專家籲落實三級輔導

近年來政府積極推動普特共融教育，不過家長擔心當特殊生出現不受控狀況時，一般老師受訓時長不夠或沒遇過類似經驗，恐無法即時應...

破千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到場聲援。有校事會議受害教師上台淚訴，行動亦提出廢惡法、止濫訴五大...

校園禁用抖音？數發部：納高風險清單交由教育部評估

為防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，數發部首度提出資安高風險APP清單，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單...

推行普特共融 第一線師考驗大 專家：落實三級輔導

近年政府推行「普特融合教育」，特教生在普通班上課，家長擔心當特殊生出現不受控狀況，一般老師受訓不足或沒經驗恐難應對。專家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。