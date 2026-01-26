寒假學童愛心午餐不打烊 南市提供70元餐食及愛心票卡

為確保經濟弱勢學生在寒假期間仍能獲得穩定餐食與妥善照顧，台南市政府教育局攜手社會局，結合民間資源與各界善心力量，持續推動寒假午餐補助及愛心餐食措施，透過公私協力方式，守護學童基本生活需求，讓孩子安心度過寒假。

市長黃偉哲表示，市府一向重視學生的飲食與生活照顧，除學期間由學校午餐廚房提供完善供餐外，寒暑假期間也持續不中斷關懷，感謝民意代表及民間團體的熱心投入，攜手市府共同打造更完善的學童支持網絡。

針對低收入戶學生，市府提供寒假午餐補助；中低收入戶、家庭突遭變故或經導師認定清寒的學生，若到校參與活動，學校可統一規畫提供每餐價值70元的餐食，兼顧生活支持與學習陪伴。社會局同時針對弱勢家庭兒少，透過社工專業評估機制，提供「愛心餐食數位票卡」，學生可於全市多處超商及特約餐飲門市兌換餐食，提升使用便利性與彈性，減輕家庭負擔。

教育局長鄭新輝指出，各校可依學生實際需求與在地條件，彈性規畫寒假供餐方式，包括與周邊超商或符合衛生規範的餐飲業者合作，採餐券、簽單或提供等值食材等方式，確保學生用餐便利無虞。教育局已要求各校加強宣導相關補助措施，讓有需要的學生都能即時獲得協助。

教育局強調，寒假期間除持續提供餐食照顧外，也要求各校主動掌握經濟弱勢及高關懷學生狀況，落實追蹤、關懷與輔導機制，關注學生生活安全與身心狀態，讓每一位孩子都能在溫暖與支持中迎接新的一年。 台南市教育局結合民間持續提供寒暑假午餐補助及愛心餐食。圖／台南市府提供 台南市教育局結合民間持續提供寒暑假午餐補助及愛心餐食。圖／台南市府提供