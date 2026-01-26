快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

寒假學童愛心午餐不打烊 南市提供70元餐食及愛心票卡

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市教育局結合民間持續提供寒暑假午餐補助及愛心餐食。圖／台南市府提供
台南市教育局結合民間持續提供寒暑假午餐補助及愛心餐食。圖／台南市府提供

為確保經濟弱勢學生在寒假期間仍能獲得穩定餐食與妥善照顧，台南市政府教育局攜手社會局，結合民間資源與各界善心力量，持續推動寒假午餐補助及愛心餐食措施，透過公私協力方式，守護學童基本生活需求，讓孩子安心度過寒假。

市長黃偉哲表示，市府一向重視學生的飲食與生活照顧，除學期間由學校午餐廚房提供完善供餐外，寒暑假期間也持續不中斷關懷，感謝民意代表及民間團體的熱心投入，攜手市府共同打造更完善的學童支持網絡。

針對低收入戶學生，市府提供寒假午餐補助；中低收入戶、家庭突遭變故或經導師認定清寒的學生，若到校參與活動，學校可統一規畫提供每餐價值70元的餐食，兼顧生活支持與學習陪伴。社會局同時針對弱勢家庭兒少，透過社工專業評估機制，提供「愛心餐食數位票卡」，學生可於全市多處超商及特約餐飲門市兌換餐食，提升使用便利性與彈性，減輕家庭負擔。

教育局長鄭新輝指出，各校可依學生實際需求與在地條件，彈性規畫寒假供餐方式，包括與周邊超商或符合衛生規範的餐飲業者合作，採餐券、簽單或提供等值食材等方式，確保學生用餐便利無虞。教育局已要求各校加強宣導相關補助措施，讓有需要的學生都能即時獲得協助。

教育局強調，寒假期間除持續提供餐食照顧外，也要求各校主動掌握經濟弱勢及高關懷學生狀況，落實追蹤、關懷與輔導機制，關注學生生活安全與身心狀態，讓每一位孩子都能在溫暖與支持中迎接新的一年。

台南市教育局結合民間持續提供寒暑假午餐補助及愛心餐食。圖／台南市府提供
台南市教育局結合民間持續提供寒暑假午餐補助及愛心餐食。圖／台南市府提供
台南市教育局結合民間持續提供寒暑假午餐補助及愛心餐食。圖／台南市府提供
台南市教育局結合民間持續提供寒暑假午餐補助及愛心餐食。圖／台南市府提供

寒假 教育局 愛心餐

延伸閱讀

畫出母語之美！ 台南「魔法語花一頁書畫展」美學館登場

彰化月影燈季寒假燈場登場 八卦山大佛廣場成了跳跳馬戲團

影／全國中小學寒假首日 桃機湧現出國人潮

高中生寒假環島撿菸蒂 號召各地學生加入 驚呼「路邊菸蒂超乎想像」

相關新聞

上千教師赴教部抗議 籲廢校事會議

校事會議爭議不斷，全教總昨發起「廢惡法、救教育」行動，上千人前往教育部前抗議，有受害教師上台淚訴身心俱疲、多次進出醫院，...

北市特教師生比惡化 老師壓力破表

鑑定風氣提升，特教生增多，師資卻減少，北市國中小及高中職特教生數，111至113學年度增加14%；但平均師生比卻由1：9...

普特共融第一線教師壓力大…家長憂「一問題」專家籲落實三級輔導

近年來政府積極推動普特共融教育，不過家長擔心當特殊生出現不受控狀況時，一般老師受訓時長不夠或沒遇過類似經驗，恐無法即時應...

破千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到場聲援。有校事會議受害教師上台淚訴，行動亦提出廢惡法、止濫訴五大...

校園禁用抖音？數發部：納高風險清單交由教育部評估

為防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，數發部首度提出資安高風險APP清單，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單...

推行普特共融 第一線師考驗大 專家：落實三級輔導

近年政府推行「普特融合教育」，特教生在普通班上課，家長擔心當特殊生出現不受控狀況，一般老師受訓不足或沒經驗恐難應對。專家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。