雲林候用校長甄選名單出爐 國小校長錄取人數近年最多

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣公布候用校長、主任甄選結果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府2026公立國中小學候用校長、候用主任甄選結果出爐，共錄取校長20名、主任35名，其中國小校長錄取15名，是自2018年來近年最多。另，候用主任甄選今年首度新增「推薦甄選」管道，鼓勵現任代理主任投入甄選。

縣府表示，本次候用校長錄取國中5名、國小15名；候用主任則為國中16名、國小30名，推薦甄選與一般甄選名額各半。甄選於1月24日舉行筆試，25日進行口試，隨後公布錄取名單。

國中候用校長5名；鄭鴻彰（光國中）、徐歆沛（古坑國中小）、陳泰安（東仁國中）、陳俊昇（斗六國中）、林宗翰（建國國中）。

國小候用校長15名：羅雯萍（廉使國小）、黃俊憲（龍巖國小）、程璟滋（文昌國小）、何宥郁（成龍國小）、黃鈺婷（麥寮國小）、白秀青（東和國小）、郭威成（虎尾國小）、黃煥升（文正國小）、陳柏元（金湖國小）、鄭人豪（華山國小）、丁雪娟（越港國小）、鐘美芳（重興國小）、張嘉容（新光國小）、張惟翔（ 雲林國小）、李英豪（台西國小）。

國中候用主任：一般甄選8名梁雅晴、沈政傑、蔡沂峰、劉意勤、廖淑蓉、李雅君、陳俊言、胡德旺。推薦甄選2名黃于凌、吳美儀。

國小候用主任：一般甄選15名黃雅琳、陳又慈、莊彗君、楊愛嬋、楊惠萍、李昱成、陳品澄、陳怡君、李偉誠、蔡岳霖、張嘉麟、陳均輔、黃文俊、李奕曄、沈士勛。推薦甄選10名林雅惠、蔡宗旻、廖恆霈、李協宗、詹中達、黃建鴻、黃程俊、吳金生、詹敦智、游期伊。

主任 雲林

