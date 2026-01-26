聽新聞
0:00 / 0:00

推行普特共融 第一線師考驗大 專家：落實三級輔導

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
政府積極推動普特共融教育，不過家長擔心當特殊生出現不受控狀況時，一般老師受訓時長不夠或沒遇過類似經驗，恐無法即時應對處置。示意圖。圖／聯合報系資料照片
政府積極推動普特共融教育，不過家長擔心當特殊生出現不受控狀況時，一般老師受訓時長不夠或沒遇過類似經驗，恐無法即時應對處置。示意圖。圖／聯合報系資料照片

近年政府推行「普特融合教育」，特教生在普通班上課，家長擔心當特殊生出現不受控狀況，一般老師受訓不足或沒經驗恐難應對。專家直言，三級制度常受家長觀念與專業判斷衝突，呼籲教育局應請學校建制完善SOP。

所謂三級輔導，第一級是以全體學生為對象，透過班會、生活與生涯教育等方式，預防問題發生；第二級出現適應困難、情緒困擾或偏差行為學生，提供個別或團體輔導與家長諮詢；第三級是情況嚴重者結合心理治療、社福與醫療等專業資源，進行深度協助。

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻表示，除憂心特教師資專業度不足，由於特教生需透過專業鑑定，並需家長同意，但有些家長不願孩子被貼標籤而不尋求醫療資源協助，學校也無法申請特教資源進駐，恐讓班上老師負擔擴大，也讓其他家長擔心孩子在班上安全。

吳建議，除第一線老師應增加研習時數，班上有特殊生應減降班級人數，減輕老師負擔，學校也要加強親師溝通，避免讓家長感覺被歧視，透過措施精進，讓制度與環境更完善。

台師大助理教授高松景表示，若第一線老師處理特殊生的經驗較生疏，無法第一時間做妥善處置，加上三級輔導仰賴親師緊密溝通，包含精神科醫師、心理師等專業人士介入，易讓家長排斥，增加執行難度。除特教師人力要補足，一般師應定期在職培訓，提升對特教生的認識與處理能力；學校要由專業人士建立一套正確的處理系統，讓老師在第一時間察覺學生情緒問題時，知道如何應對，加強三級輔導。

延伸閱讀

健保去年滿意度達92％ 關鍵之一新藥、新科技納保 專家：勿自我催眠

中原大學推「表達性藝術療育課程」 黏土折鐵絲助特教生心理調適

專家教戰 航班受影響乘客自救指南

特教生逐年增原因曝…師資沒跟上 議員要求檢討融合教育

相關新聞

破千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到場聲援。有校事會議受害教師上台淚訴，行動亦提出廢惡法、止濫訴五大...

千人教育部前籲廢校事會議惡法 「鄭英耀若無力解決問題應下台」

教學現場反映，校事會議相關制度帶來惡意濫訴及小案大辦問題，對此，全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到...

校園禁用抖音？數發部：納高風險清單交由教育部評估

為防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，數發部首度提出資安高風險APP清單，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單...

北市特教師生比惡化 老師壓力破表

鑑定風氣提升，特教生增多，師資卻減少，北市國中小及高中職特教生數，111至113學年度增加14%；但平均師生比卻由1：9...

推行普特共融 第一線師考驗大 專家：落實三級輔導

近年政府推行「普特融合教育」，特教生在普通班上課，家長擔心當特殊生出現不受控狀況，一般老師受訓不足或沒經驗恐難應對。專家...

嘉市家長協會領軍赴美取經 14天40名親師生走訪哈佛頂尖名校

為強化嘉義青年學生與家長的國際視野，由外交部駐美台北經濟文化代表處與嘉義市政府指導、嘉義市家長協會主辦的「2026美國華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。