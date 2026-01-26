推行普特共融 第一線師考驗大 專家：落實三級輔導

近年政府推行「普特融合教育」，特教生在普通班上課，家長擔心當特殊生出現不受控狀況，一般老師受訓不足或沒經驗恐難應對。專家直言，三級制度常受家長觀念與專業判斷衝突，呼籲教育局應請學校建制完善SOP。

所謂三級輔導，第一級是以全體學生為對象，透過班會、生活與生涯教育等方式，預防問題發生；第二級出現適應困難、情緒困擾或偏差行為學生，提供個別或團體輔導與家長諮詢；第三級是情況嚴重者結合心理治療、社福與醫療等專業資源，進行深度協助。

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻表示，除憂心特教師資專業度不足，由於特教生需透過專業鑑定，並需家長同意，但有些家長不願孩子被貼標籤而不尋求醫療資源協助，學校也無法申請特教資源進駐，恐讓班上老師負擔擴大，也讓其他家長擔心孩子在班上安全。

吳建議，除第一線老師應增加研習時數，班上有特殊生應減降班級人數，減輕老師負擔，學校也要加強親師溝通，避免讓家長感覺被歧視，透過措施精進，讓制度與環境更完善。

台師大助理教授高松景表示，若第一線老師處理特殊生的經驗較生疏，無法第一時間做妥善處置，加上三級輔導仰賴親師緊密溝通，包含精神科醫師、心理師等專業人士介入，易讓家長排斥，增加執行難度。除特教師人力要補足，一般師應定期在職培訓，提升對特教生的認識與處理能力；學校要由專業人士建立一套正確的處理系統，讓老師在第一時間察覺學生情緒問題時，知道如何應對，加強三級輔導。