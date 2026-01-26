聽新聞
0:00 / 0:00

北市特教師生比惡化 老師壓力破表

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
北市議員吳世正認為，台灣現行的融合教育政策，應該要檢討改進。（示意圖，與本新聞個案無關）圖／聯合報系資料照片
北市議員吳世正認為，台灣現行的融合教育政策，應該要檢討改進。（示意圖，與本新聞個案無關）圖／聯合報系資料照片

鑑定風氣提升，特教生增多，師資卻減少，北市國中小及高中職特教生數，111至113學年度增加14%；但平均師生比卻由1：9.19惡化為1：10.42，特教老師負擔加重，輔導資源未同步擴充，加上近年推融合教育，議員陳情也上升，第一線老師壓力破表。

北市教育局長湯志民表示，特教生人數增加，與網路使用等大環境有關，過去家長較抗拒讓孩子鑑定，近年特教環境較友善，家長鑑定願意提高，後續將提升普特融合的專業教學，另會增加特教專班、特教助理員等。

根據教育局統計，近年北市國中小及高中職特教生數，111年有1萬1772人、112學年度1萬2352人、113學年度1萬3440人，增加1成4，平均師生比卻提高，第一線特教老師負擔壓力大。

議員吳世正接獲陳情，因近年政府推動普特融合教育，特教生在普通班上課，曾有特殊生情緒失控、尖叫，導致課堂混亂，教育局後來補足心理師資源。另外，還有小一學生遭班上疑似有情緒管理障礙的同學打到腦震盪，引發紛爭。

吳世正認為，台灣現行融合教育政策應該檢討，現場輔導資源不足，特教生得不到應有幫助，更影響到其他學生的正常學習。

吳世正說，特教生人數年年增加，融合教育班級也增多，師生比惡化，國小超過1：10，老師壓力破表、課程進度難掌控。

教育局表示，北市逐年擴增特教助理員服務時數，自111學年度持續大幅增加特教理人員服務量能，迄115年1月，進用人數從682人增為933人；核定服務時數從73萬提升至90萬小時。增加月薪制特教助理員達76人，會持續規畫增班，降低師生比，也增加助理員量能。

吳世正建議，除增加特教人力、助理員與專業輔導資源，要加強普通班老師的特教知能培訓，建立彈性輔導與入班陪伴機制，並訂定特殊生行為處理程序，檢討分散式資源班成效，可思考增加特教生專班。

延伸閱讀

陸軍少校北市頂樓酒吧獨飲後墜樓 頭部重創送醫不治

影／北市萬華公寓藏士九賭場 警查獲負責人等16人扣賭資25萬

假名人贈書騙財 北市警銀與時間賽跑救3百萬養老金

假冒AMD蘇姿丰誆「贈書」 北市翁險遭詐300萬元

相關新聞

破千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到場聲援。有校事會議受害教師上台淚訴，行動亦提出廢惡法、止濫訴五大...

千人教育部前籲廢校事會議惡法 「鄭英耀若無力解決問題應下台」

教學現場反映，校事會議相關制度帶來惡意濫訴及小案大辦問題，對此，全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到...

校園禁用抖音？數發部：納高風險清單交由教育部評估

為防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，數發部首度提出資安高風險APP清單，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單...

北市特教師生比惡化 老師壓力破表

鑑定風氣提升，特教生增多，師資卻減少，北市國中小及高中職特教生數，111至113學年度增加14%；但平均師生比卻由1：9...

推行普特共融 第一線師考驗大 專家：落實三級輔導

近年政府推行「普特融合教育」，特教生在普通班上課，家長擔心當特殊生出現不受控狀況，一般老師受訓不足或沒經驗恐難應對。專家...

嘉市家長協會領軍赴美取經 14天40名親師生走訪哈佛頂尖名校

為強化嘉義青年學生與家長的國際視野，由外交部駐美台北經濟文化代表處與嘉義市政府指導、嘉義市家長協會主辦的「2026美國華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。