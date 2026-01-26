北市特教師生比惡化 老師壓力破表
鑑定風氣提升，特教生增多，師資卻減少，北市國中小及高中職特教生數，111至113學年度增加14%；但平均師生比卻由1：9.19惡化為1：10.42，特教老師負擔加重，輔導資源未同步擴充，加上近年推融合教育，議員陳情也上升，第一線老師壓力破表。
北市教育局長湯志民表示，特教生人數增加，與網路使用等大環境有關，過去家長較抗拒讓孩子鑑定，近年特教環境較友善，家長鑑定願意提高，後續將提升普特融合的專業教學，另會增加特教專班、特教助理員等。
根據教育局統計，近年北市國中小及高中職特教生數，111年有1萬1772人、112學年度1萬2352人、113學年度1萬3440人，增加1成4，平均師生比卻提高，第一線特教老師負擔壓力大。
議員吳世正接獲陳情，因近年政府推動普特融合教育，特教生在普通班上課，曾有特殊生情緒失控、尖叫，導致課堂混亂，教育局後來補足心理師資源。另外，還有小一學生遭班上疑似有情緒管理障礙的同學打到腦震盪，引發紛爭。
吳世正認為，台灣現行融合教育政策應該檢討，現場輔導資源不足，特教生得不到應有幫助，更影響到其他學生的正常學習。
吳世正說，特教生人數年年增加，融合教育班級也增多，師生比惡化，國小超過1：10，老師壓力破表、課程進度難掌控。
教育局表示，北市逐年擴增特教助理員服務時數，自111學年度持續大幅增加特教理人員服務量能，迄115年1月，進用人數從682人增為933人；核定服務時數從73萬提升至90萬小時。增加月薪制特教助理員達76人，會持續規畫增班，降低師生比，也增加助理員量能。
吳世正建議，除增加特教人力、助理員與專業輔導資源，要加強普通班老師的特教知能培訓，建立彈性輔導與入班陪伴機制，並訂定特殊生行為處理程序，檢討分散式資源班成效，可思考增加特教生專班。
