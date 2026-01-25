快訊

Lulu絕美白紗曝光！和陳漢典深情擁吻閃瞎全場 賓客星光熠熠「勘比三金」

千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總下午舉行 0125「廢惡法、救教育」教師上街行動，千人一起舉著「廢惡法」等標語向教育部抗議，呼籲廢除「校事會議」調查制度。記者蘇健忠／攝影
全教總下午舉行 0125「廢惡法、救教育」教師上街行動，千人一起舉著「廢惡法」等標語向教育部抗議，呼籲廢除「校事會議」調查制度。記者蘇健忠／攝影

全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到場聲援。有校事會議受害教師上台淚訴，行動亦提出廢惡法、止濫訴五大訴求，強調若教育部長鄭英耀無力解決問題，應負起責任下台。教育部今日表示，尊重教師團體依法以集會方式表達關切與訴求，並重視教師所提出的各項意見，針對校事會議，後續將每半年觀察運作情形，推動相關制度調整。

今日千人在教育部前抗議校事會議濫訴問題，教育部表示，校事會議制度調整是基於制度實施後的實務檢視，相關制度不可能一步到位，辦法於公告施行後，教育部並未因法令發布而停止檢討作業，而是持續透過多元管道蒐集教師團體、校長團體、家長團體、民間團體及地方政府等各方意見，作為後續行政指導與制度精進的重要參考。

教育部說明，本次修法是在校事會議制度實施一年多後，依據實務運作情形進行檢視，針對現場反映的問題，進行必要的調整，包括強化案件受理判斷、明確案件分流機制，並規範不處理匿名檢舉等作為，避免一般教學或管教爭議進入調查程序，而制度的調整是在各界不同意見中尋求可行性的制度修正。

教育部也說明，後續將以半年為期持續觀察制度實際運作情形，系統性蒐集各方實務回饋，作為精進配套措施與後續制度調整的重要參考，教育部會在確保學生受教權益與教師工作權保障的前提下，審慎推動相關制度調整。

對於外界關切冤案處理及名譽回復議題，教育部表示，相關配套措施已納入後續檢討規劃，目前正由相關單位研議具體作法，期能在兼顧制度公平性與實務可行性的前提下，逐步建構更完善的教師支持與保障機制。

教育部說明，制度的調整是根據實際運作情形與各界意見，持續檢視並加以修正。未來將在確保學生受教權益、尊重教師專業、維持校園穩定的前提下，持續與各界溝通，讓制度回到支持教育現場、促進彼此互信的共同目標。

教育部 教師 機制

延伸閱讀

上千名教師上街籲廢校事會議 教育部回應：觀察半年運作

千名教師舉「廢惡法」、「救教育」標語 教育部旁抗議

千人教育部前籲廢校事會議惡法 「鄭英耀若無力解決問題應下台」

鄭英耀廢校事會議等發言惹議 教育部：目前無廢除校事會議規劃

相關新聞

千人教育部前籲廢校事會議惡法 「鄭英耀若無力解決問題應下台」

教學現場反映，校事會議相關制度帶來惡意濫訴及小案大辦問題，對此，全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到...

上千名教師上街籲廢校事會議 教育部回應：觀察半年運作

全教總今天號召逾千名教師上街，並提出5大訴求，呼籲教育部廢除校事會議相關制度。教育部回應，將以半年為期觀察實際運作，蒐集...

校園禁用抖音？數發部：納高風險清單交由教育部評估

為防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，數發部首度提出資安高風險APP清單，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單...

千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到場聲援。有校事會議受害教師上台淚訴，行動亦提出廢惡法、止濫訴五大...

嘉市家長協會領軍赴美取經 14天40名親師生走訪哈佛頂尖名校

為強化嘉義青年學生與家長的國際視野，由外交部駐美台北經濟文化代表處與嘉義市政府指導、嘉義市家長協會主辦的「2026美國華...

基市啟動駐點巡迴外師計畫 外師憂「巡迴演出」如何讓學生成功學習？

因應財劃法修法紛爭衍生的財政問題，基市府啟動「駐點巡迴外師計畫」。議長童子瑋今天說，有外籍教師向他陳情，「巡迴演出」如何...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。