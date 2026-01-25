千人教育部前抗議校事會議 教育部：以半年為期觀察調整

全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到場聲援。有校事會議受害教師上台淚訴，行動亦提出廢惡法、止濫訴五大訴求，強調若教育部長鄭英耀無力解決問題，應負起責任下台。教育部今日表示，尊重教師團體依法以集會方式表達關切與訴求，並重視教師所提出的各項意見，針對校事會議，後續將每半年觀察運作情形，推動相關制度調整。

今日千人在教育部前抗議校事會議濫訴問題，教育部表示，校事會議制度調整是基於制度實施後的實務檢視，相關制度不可能一步到位，辦法於公告施行後，教育部並未因法令發布而停止檢討作業，而是持續透過多元管道蒐集教師團體、校長團體、家長團體、民間團體及地方政府等各方意見，作為後續行政指導與制度精進的重要參考。

教育部說明，本次修法是在校事會議制度實施一年多後，依據實務運作情形進行檢視，針對現場反映的問題，進行必要的調整，包括強化案件受理判斷、明確案件分流機制，並規範不處理匿名檢舉等作為，避免一般教學或管教爭議進入調查程序，而制度的調整是在各界不同意見中尋求可行性的制度修正。

教育部也說明，後續將以半年為期持續觀察制度實際運作情形，系統性蒐集各方實務回饋，作為精進配套措施與後續制度調整的重要參考，教育部會在確保學生受教權益與教師工作權保障的前提下，審慎推動相關制度調整。

對於外界關切冤案處理及名譽回復議題，教育部表示，相關配套措施已納入後續檢討規劃，目前正由相關單位研議具體作法，期能在兼顧制度公平性與實務可行性的前提下，逐步建構更完善的教師支持與保障機制。

教育部說明，制度的調整是根據實際運作情形與各界意見，持續檢視並加以修正。未來將在確保學生受教權益、尊重教師專業、維持校園穩定的前提下，持續與各界溝通，讓制度回到支持教育現場、促進彼此互信的共同目標。