千名教師舉「廢惡法」、「救教育」標語 教育部旁抗議

全教總下午舉行 0125「廢惡法、救教育」教師上街行動，千人一起舉著「廢惡法」、「救教育」、「濫權停聘」等標語向教育部抗議，最後一起將標語與寫著「NO」的紅色布條綁在教育部的外牆上。

針對教育部近年強推之「解聘辦法」及「校事會議調查制度」嚴重摧毀教學現場、傷害教師尊嚴，全國教師工會總聯合會強烈要求教育部廢除疊床架屋的惡法，並即刻清查素質堪感的調查員人才庫，停止以「法律行政」霸凌「教育專業」。