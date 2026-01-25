快訊

上千名教師上街籲廢校事會議 教育部回應：觀察半年運作

中央社／ 台北25日電
全教總下午舉行 0125「廢惡法、救教育」教師上街行動，千人一起舉著「濫權停聘」等標語向教育部抗議。聯合報記者蘇健忠／攝影
全教總今天號召逾千名教師上街，並提出5大訴求，呼籲教育部廢除校事會議相關制度。教育部回應，將以半年為期觀察實際運作，蒐集各方回饋，審慎推動相關制度調整。

教育部日前修正發布校事會議相關辦法，各方意見不一。全國教師工會總聯合會今天發起「廢惡法、救教育」行動，要求教育部廢除疊床架屋的惡法，停止以法律行政霸凌教育專業。

全教總理事長侯俊良表示，校事會議現行制度導致中小學存在濫訴、小案大辦、行政量能耗損等問題，今天號召上街就是希望傳達教師們的聲音，並呼籲教育部能夠廢除惡法。

全教總邀請數名遭校事會議荼害的受害教師現身說法，來自台南的幼教老師樂樂（化名）分享，她在疫情最嚴峻時，因身體不舒服就吃了一點東西，後來被匿名檢舉並遭受教育局大規模調查，導致她之後喝水吃藥都要躲起來，深怕又被檢舉。

在私校任教的小可老師（化名）提到，去年3月在課堂發生一些事，家長私訊學務主任瞭解情況，她得知後和家長、學生、班導師溝通，家長瞭解原委後也理解她的處理，原以為事情就此結束。她卻被學校通知以正式公文回覆家長，之後還被叫到校長室，如犯人一樣被審判；她向國教署申訴職場霸凌，但反遭學校啟動校事會議調查，讓她身心俱疲。

全教總提出5大訴求，要求教育部廢除惡法，重新檢討教師解聘辦法的存廢；教育部應嚴格檢視現行調查員人才庫，剔除不適任人員；同時建置合理的過濾機制，阻卻政治性、情緒性的濫訴與小案大辦；恢復因不當調查而蒙受損失的教師名譽，並建立實質行政補償；教育部長若無力解決校園亂象，應負起所有責任，立即下台。

教育部新聞稿回應，尊重教師團體依法以集會方式表達關切與訴求，並重視教師提出的各項意見。校事會議制度調整是基於制度實施後的實務檢視，相關制度不可能一步到位，辦法於公告施行後，教育部將持續透過多元管道蒐集教師團體、校長團體、家長團體、民間團體及地方政府等各方意見，作為後續行政指導與制度精進的重要參考。

教育部說明，後續將以半年為期持續觀察制度實際運作情形，系統性蒐集各方實務回饋，作為精進配套措施與後續制度調整的重要參考，而非預設制度存廢。教育部會在確保學生受教權益與教師工作權保障的前提下，審慎推動相關制度調整。

