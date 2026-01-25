千人教育部前籲廢校事會議惡法 「鄭英耀若無力解決問題應下台」
教學現場反映，校事會議相關制度帶來惡意濫訴及小案大辦問題，對此，全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到場聲援。有校事會議受害教師上台淚訴，與學生、家長之間已經解決的誤會，卻在幾個月後被提起校事會議，讓他身心俱疲、多次進出醫院。
亦有立委聲援教師，批評制度不僅沒有解決問題，反製造更多問題。而全教總提出廢惡法、止濫訴五大訴求，並強調若教育部長鄭英耀無力解決問題，應負起責任下台。
全教總今號召教師集結在教育部前，發起「廢惡法、救教育」行動，並已破千人到場聲援。全教總理事長侯俊良說，校事會議惡法的始作俑者就是教育部前部長潘文忠，當時全教總就已苦口婆心勸說教育部、行政院，這個法案會造成「毀師滅校」；後來部長鄭英耀上任，原承諾半年內了解法令，結果近兩年的修法仍沒有多大改變。今日站在教育部前，就是要廢除惡法、救教育。
一名台南幼教老師樂樂泣訴，自己在疫情嚴峻時，於教保服務時間吃東西，結果就遭匿名檢舉，被教育局大陣仗調查，在那之後他在學校連喝水、吃藥都要躲起來，深怕自己又被惡意投訴。
新竹義民中學的老師小可也哽咽說，去年3月班上發生一些事情，家長私訊學務主任了解情況，後來向家長說明事情原委及處理方式，終於釐清誤會。本以為這只是教學現場的日常，沒想到小可在5月底接到學校人事主任通知到校長室，一踏進去，不只有校長，所有一級主管都坐在裡面要他說明，可說是讓他被羞辱、公審。
隨後，學校還在9月發起校事會議，小可因此身心俱疲、無數次進出醫院，最後還被送到考核會記申誡，如今更活在隨時可能被重新調查的恐懼，而這竟都源自於超過半年前已經化解的一場誤會。
今日牛煦庭、洪孟楷、賴士葆等多名立委及民眾黨團代表亦到場聲援，牛煦庭指出，教育現場難免會有不適任教師，但面對這些極少數的個案，政策設計卻把所有基層人員當賊來防。很多第一線教師更是在這樣的氛圍之下，不敢像過去一樣積極處理各項教育問題，害怕被檢舉、調查，最終賠上職涯。可見制度設計不僅沒有解決問題，反製造更多問題。
針對今日行動，全教總提出五大核心訴求：重新檢討解聘辦法存廢、嚴格檢視現行調查員人才庫、建立合理的過濾機制、恢復應不當調查而蒙受損失之教師名譽，最後，鄭英耀若無力解決問題，應負起責任立即下台。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言