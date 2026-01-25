千人教育部前籲廢校事會議惡法 「鄭英耀若無力解決問題應下台」

教學現場反映，校事會議相關制度帶來惡意濫訴及小案大辦問題，對此，全教總今日在教育部前發起「廢惡法、救教育」行動，破千人到場聲援。有校事會議受害教師上台淚訴，與學生、家長之間已經解決的誤會，卻在幾個月後被提起校事會議，讓他身心俱疲、多次進出醫院。

亦有立委聲援教師，批評制度不僅沒有解決問題，反製造更多問題。而全教總提出廢惡法、止濫訴五大訴求，並強調若教育部長鄭英耀無力解決問題，應負起責任下台。

全教總今號召教師集結在教育部前，發起「廢惡法、救教育」行動，並已破千人到場聲援。全教總理事長侯俊良說，校事會議惡法的始作俑者就是教育部前部長潘文忠，當時全教總就已苦口婆心勸說教育部、行政院，這個法案會造成「毀師滅校」；後來部長鄭英耀上任，原承諾半年內了解法令，結果近兩年的修法仍沒有多大改變。今日站在教育部前，就是要廢除惡法、救教育。

一名台南幼教老師樂樂泣訴，自己在疫情嚴峻時，於教保服務時間吃東西，結果就遭匿名檢舉，被教育局大陣仗調查，在那之後他在學校連喝水、吃藥都要躲起來，深怕自己又被惡意投訴。

新竹義民中學的老師小可也哽咽說，去年3月班上發生一些事情，家長私訊學務主任了解情況，後來向家長說明事情原委及處理方式，終於釐清誤會。本以為這只是教學現場的日常，沒想到小可在5月底接到學校人事主任通知到校長室，一踏進去，不只有校長，所有一級主管都坐在裡面要他說明，可說是讓他被羞辱、公審。

隨後，學校還在9月發起校事會議，小可因此身心俱疲、無數次進出醫院，最後還被送到考核會記申誡，如今更活在隨時可能被重新調查的恐懼，而這竟都源自於超過半年前已經化解的一場誤會。

今日牛煦庭、洪孟楷、賴士葆等多名立委及民眾黨團代表亦到場聲援，牛煦庭指出，教育現場難免會有不適任教師，但面對這些極少數的個案，政策設計卻把所有基層人員當賊來防。很多第一線教師更是在這樣的氛圍之下，不敢像過去一樣積極處理各項教育問題，害怕被檢舉、調查，最終賠上職涯。可見制度設計不僅沒有解決問題，反製造更多問題。

針對今日行動，全教總提出五大核心訴求：重新檢討解聘辦法存廢、嚴格檢視現行調查員人才庫、建立合理的過濾機制、恢復應不當調查而蒙受損失之教師名譽，最後，鄭英耀若無力解決問題，應負起責任立即下台。