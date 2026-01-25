嘉市家長協會領軍赴美取經 14天40名親師生走訪哈佛頂尖名校

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「2026美國華府深度交流參訪團」為期14天的行程40名親師生走訪哈佛頂尖名校。記者李宗祐／翻攝
為強化嘉義青年學生與家長的國際視野，由外交部駐美台北經濟文化代表處與嘉義市政府指導、嘉義市家長協會主辦的「2026美國華府深度交流參訪團」，將於今年1月27日至2月9日展開為期14天的行程。參訪團由理事長簡彰廷帶領40多名青年學生及家長前進美國華盛頓特區、紐約，透過與頂尖學府、權威智庫及外交單位交流，參與台灣與美國間的教育及國際政治民間交流。

參訪團將拜會全球台灣研究中心（GTI）及參與美國華人相關專業協會（CAA）舉辦的智庫座談，針對「美國關稅議題」、「台灣教育改革」、「兩岸關係」及「美中對台政策」等5大關鍵議題研討。此外，學生將走訪哈佛大學、麻省理工學院（MIT）及雪城大學，並參加由Northern college提供的體驗課程，包含北方醫學中心、NASA計畫、量子計算及奧林匹克科學競賽等，考察美國高等教育的創新與人才培育。也安排拜訪具有重要歷史意義的「雙橡園」，並與外交官及領事人員訪談交流。

市府教育處長郭添財表示，這次學生透過篩選及集訓，進到許多單位拓展視野，學習成果豐碩。簡彰廷表示，實地參訪能激發團員宏觀能量，並將國際經驗帶回嘉義分享。

學生代表嘉義高中林莛閎表示，沒想過能到美國與智庫深度座談，感到很不真實。嘉義女中洪洋表示，英文並非母語，背誦專業術語與維持演講流利度是最大挑戰，希望能藉此了解世界運作。協同中學張敬祈表示，希望能將所學帶回故鄉，為出生的土地做出貢獻。年紀最小的民生國中劉宣辰表示，與外國人交流是增強英語能力的良機，會珍惜去智庫座談的寶貴機會。

嘉義市家長協會主辦的「2026美國華府深度交流參訪團」，將於今年1月27日至2月9日展開為期14天的行程。記者李宗祐／翻攝
