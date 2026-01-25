基市啟動駐點巡迴外師計畫 外師憂「巡迴演出」如何讓學生成功學習？

因應財劃法修法紛爭衍生的財政問題，基市府啟動「駐點巡迴外師計畫」。議長童子瑋今天說，有外籍教師向他陳情，「巡迴演出」如何讓學生成功學習？市府教育處回應，將與學校研商確保均等英語學習機會。

這名外師說，發出陳情信是希望「放大」他的聲音，因為僅憑他一己之力，很難被真正聽見。他在基隆教育體系服務近10年，與學生建立真實而深刻的連結，學生也有實質進步。近期得知明年可能不再固定學校，被要求在多所學校間分配時間，甚至有人面臨職位終止。

外師認為，如果老師無法與學生建立長期而穩固的關係，如何為學生奠定信任與尊重的基礎？若外師被削減為四處奔波的「巡迴演出」，學生又如何能夠真正成功學習？若基隆僅剩16個外師名額，基隆又要如何在「雙語國家政策」的目標下找到定位？

童子瑋表示，營養午餐免費政策受到關注，他支持讓午餐不再成為家長負擔，但推動免費營養午餐須兼顧用餐品質，並要透過逐年調整與穩健撥補，才能降低對教育體系的衝擊。

童子瑋認為，市府的配套作法，是在缺乏完整規畫情況下，急就章、拚一次到位，結果就是副作用浮現，基層的教育資源被壓縮。

童子瑋說，這名外師的陳情信，透露對未來的深切不安。基隆現在正面臨什麼樣的狀況，市府必須儘速對外說清楚。目前免費營養午餐的財源究竟從哪裡來？刪除了哪些基層教育資源？影響多少老師和孩子？外籍教師政策的未來規畫到底是什麼？

教育處指出，去年底減債有成，讓市府得以運用相關財源支應營養午餐經費。影響外籍教師經費原因，來自去年財劃法修法後，中央政府不合理刪減補助款，導致基市府預算緊縮。受影響的外師經費，將在明年度預算補回。

教育處表示，市府堅持教育品質不打折，已規畫啟動「駐點巡迴外師計畫」，打破過往外師資源侷限在單校授課，改採為期3至8周的校園沉浸式課程模式，將雙語資源全面擴及本市54所國中小學，透過更高效的資源配置，確保每位學生都能享有均等的英語學習機會。