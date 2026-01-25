快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

基市啟動駐點巡迴外師計畫 外師憂「巡迴演出」如何讓學生成功學習？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市免費學校午餐下學年上路，是否排擠外籍教師及特殊教育經費受關注。聯合報系資料照
基隆市免費學校午餐下學年上路，是否排擠外籍教師及特殊教育經費受關注。聯合報系資料照

因應財劃法修法紛爭衍生的財政問題，基市府啟動「駐點巡迴外師計畫」。議長童子瑋今天說，有外籍教師向他陳情，「巡迴演出」如何讓學生成功學習？市府教育處回應，將與學校研商確保均等英語學習機會。

這名外師說，發出陳情信是希望「放大」他的聲音，因為僅憑他一己之力，很難被真正聽見。他在基隆教育體系服務近10年，與學生建立真實而深刻的連結，學生也有實質進步。近期得知明年可能不再固定學校，被要求在多所學校間分配時間，甚至有人面臨職位終止。

外師認為，如果老師無法與學生建立長期而穩固的關係，如何為學生奠定信任與尊重的基礎？若外師被削減為四處奔波的「巡迴演出」，學生又如何能夠真正成功學習？若基隆僅剩16個外師名額，基隆又要如何在「雙語國家政策」的目標下找到定位？

童子瑋表示，營養午餐免費政策受到關注，他支持讓午餐不再成為家長負擔，但推動免費營養午餐須兼顧用餐品質，並要透過逐年調整與穩健撥補，才能降低對教育體系的衝擊。

童子瑋認為，市府的配套作法，是在缺乏完整規畫情況下，急就章、拚一次到位，結果就是副作用浮現，基層的教育資源被壓縮。

童子瑋說，這名外師的陳情信，透露對未來的深切不安。基隆現在正面臨什麼樣的狀況，市府必須儘速對外說清楚。目前免費營養午餐的財源究竟從哪裡來？刪除了哪些基層教育資源？影響多少老師和孩子？外籍教師政策的未來規畫到底是什麼？

教育處指出，去年底減債有成，讓市府得以運用相關財源支應營養午餐經費。影響外籍教師經費原因，來自去年財劃法修法後，中央政府不合理刪減補助款，導致基市府預算緊縮。受影響的外師經費，將在明年度預算補回。

教育處表示，市府堅持教育品質不打折，已規畫啟動「駐點巡迴外師計畫」，打破過往外師資源侷限在單校授課，改採為期3至8周的校園沉浸式課程模式，將雙語資源全面擴及本市54所國中小學，透過更高效的資源配置，確保每位學生都能享有均等的英語學習機會。

基隆 營養午餐 童子瑋

延伸閱讀

童子瑋首張支票重陽敬老金加倍發 首場進步基隆市民見面會

北市公運處：轉運站禁政治宣傳 要求業者落實把關

基隆自來水爆管民怨復水慢 童子瑋：加強市府監督機制及汰換舊管

台美關稅達成協議 童子瑋稱中央已打好基礎籲「基市落實配套」

相關新聞

國教署推動國際教育 台北16校與日本東北六縣交流

為強化高級中等以下學校辦理國際教育相關計畫，教育部每年挹注2億4800萬元，並籌組高級中等以下學校國際教育交流聯盟，統籌...

普特共融第一線教師壓力大…家長憂「一問題」專家籲落實三級輔導

近年來政府積極推動普特共融教育，不過家長擔心當特殊生出現不受控狀況時，一般老師受訓時長不夠或沒遇過類似經驗，恐無法即時應...

特教生逐年增原因曝…師資沒跟上 議員要求檢討融合教育

據北市教育局統計，近年特教生人數逐年增，特教師資卻不斷減少，以國中小及高中職的特教生數，111年有1萬1772人、112...

校事會議挨批錯殺一百的「酷吏」 教師團體籲建立冤案賠償條款

教育部日前修訂「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，但仍引發教師不滿，明日將走上街頭抗議。台北教育工會今天也...

抗議解聘辦法惡修 教師明天上街頭 家長團體：堅決反對走回頭路

教師團體抗議教育部惡修教師解聘辦法，發起「廢惡法、救教育」行動，號召教師上街維護教育專業。台灣家長教育聯盟今天則表示，堅...

抗議校事會議 教師25日上街頭 國教盟：應修制度不廢制度

教育部日前修正發布校事會議相關辦法，引發教師團體不滿，預計1月25日周日走上街頭抗爭。國教行動聯盟表示，應「修制度不廢制...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。