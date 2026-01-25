台南新增永康南灣公托招收20名嬰幼兒 報名期限2月2日
台南市再增公共托育量能。為回應年輕家庭托育需求，台南市政府社會局運用永康區多功能活動中心3樓空間（永康區立興街83號），設置公設民營托嬰中心，預計3月1日起正式收托，即日起受理線上報名。凡嬰幼兒設籍台南市，且父母至少一方連續設籍滿6個月者，均可提出申請，報名期限至2月2日下午5時止。
社會局說明，本次南灣公托招收20名嬰幼兒，另安平區永華公托尚有1名缺額。符合資格的家長須於2月2日下午5時前，至「台南市育兒資源網」登入會員，點選「公托／家園線上申請」，填寫資料並上傳相關證明文件，經審核通過者，將於2月9日以電腦抽籤方式決定正取與備取名單，結果另行公布。
市長黃偉哲表示，市府持續以減輕家庭照顧與經濟負擔為目標，積極布建公共托育資源。南灣公托是台南市第5家公設民營托嬰中心，目前全市已設立13家公共托育家園及5家公設民營托嬰中心，未來將持續擴點，打造讓家長「願生、能養」的友善育兒城市。
社會局長郭乃文指出，台南市公托及托育家園提供滿2個月至未滿2歲嬰幼兒的日間托育服務，公設民營托嬰中心每月托育費為9000元、托育家園為1萬元，市府另提供每人每月至少7000元托育補助，實質降低家庭負擔。除南灣公托外，今年也預計啟用白河區永安公托、善化區蓮潭公托及安南托育資源中心，持續擴充服務量能。
相關申請資訊可至台南市育兒資源網（https://childcare.tainan.gov.tw/）查詢，或洽詢社會局兒童福利科（06）295-9122。
