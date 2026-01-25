國教署推動國際教育 台北16校與日本東北六縣交流

為強化高級中等以下學校辦理國際教育相關計畫，教育部每年挹注2億4800萬元，並籌組高級中等以下學校國際教育交流聯盟，統籌積極擘劃及推動全國高中以下學校國際教育交流各項工作，另於2025年底於高級中等以下學校國際教育交流聯盟第一區辦事處，進一步與日本東北觀光推進機構會合作辦理日本東北六縣教育旅行交流說明會，邀請台北市高中職、國中小學校代表與會，透過實體交流方式，增進我國學校對日本東北地區教育旅行及交流資源之認識。

國教署表示，說明會邀請台北市高中以下共16所學校、26位師長參與，日本東北觀光推進機構會則由會長松木茂率團，與理事長紺野純一、部長筈見昭夫及推進本部長代理佐佐木隆博，帶領來自青森、岩手、秋田、宮城、山形及福島等6縣，共37位觀光及教育交流相關單位代表來台進行交流。

會中陳列18個商談攤位，由青森縣、岩手縣、秋田縣、宮城縣、山形縣、福島縣共同組成，內容涵蓋觀光體驗、農泊交流、地方歷史文化景點等豐富主題。其中「3.11傳承之路推進機構」的分享介紹東北地區共342 處與地震災害相關傳承設施，透過展示地震與海嘯特性、受災成因及實際案例，提醒世人記取教訓、提升防災意識，並協助學生瞭解疏散路線與防減災準備的重要性。

佐佐木隆博推進本部長代理於致詞時表示，日本東北地區始終感念台灣於2011年東日本大震災期間所提供的關懷與協助。隨著疫情後國際交流逐步恢復，日本東北各縣誠摯歡迎台灣師生前往交流參訪，期盼透過此次說明會，讓更多台灣教育工作者認識東北地區的自然環境、地方文化及四季特色，進一步促成實質教育合作。

國教署表示，跨國教育交流是培養學生國際視野與跨文化認識的重要途徑，將持續鼓勵各級學校，規劃國際教育融入課程的國際交流計畫，提升學生多元文化素養與全球競爭力。也感謝大安高工肩負國際教育交流聯盟第一區辦事處，積極扮演推動國際教育合作的重要角色，為台日教育交流深化情誼。