校園禁用抖音？數發部：納高風險清單交由教育部評估

中央社／ 台北25日電

為防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，數發部首度提出資安高風險APP清單，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單，同時，也盤點市售熱門遊戲，按遊戲內容與性質分類普遍級、保護級與限制級等，並首次彙整限制級遊戲清單，一併提供教育部參考。

至於是否會進一步限制校園禁用抖音、微信等資安高風險APP，數發部表示，有關兒少APP防護的具體措施，將由兒少主管機關依其政策及相關法規辦理。

國民黨立委洪孟楷去年10月在立法院交通委員會質詢時指出，以兒少保護為宗旨，應列出有危害兒少疑慮的APP，數發部長林宜敬回應，將跨部會討論。教育部官員去年說明，已在台灣學術網路阻擋中小學電腦或載具存取抖音、小紅書等特定網站。

數發部近期表示，已提供限制級遊戲軟體清單、資安高風險APP清單給教育部參考；至於有關兒少APP防護的具體措施，將由兒少主管機關依其政策及相關法規辦理。

在限制級遊戲軟體清單部分，數發部數產署說明，依據遊戲軟體分級管理辦法，現行遊戲軟體分5級，為限制級、輔導15歲級、輔導12歲級、保護級、普遍級，其中限制級為18歲以上者才可使用。由於兒少法所稱兒童及少年為未滿18歲者，因此這次盤點18歲限制級遊戲軟體。

數產署指出，此次清單先以數發部成立以來、111年8月之後上市的限制級遊戲為主，避免兒少接觸不適齡內容，名單可以到「數位娛樂軟體分級查詢網」的「查詢遊戲」，點選「限級」查看。

數產署表示，限制級遊戲清單將滾動更新，並持續與教育部及衛福部等部會合作，維護兒少優良遊戲環境。數產署也建議家長與民眾善用「數位娛樂軟體分級查詢網」，查詢遊戲分級與相關資訊，選擇適齡的遊戲內容。

至於資安高風險APP清單，數發部說明，共有抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤等5款中製APP，主要依據國安局去年檢測，這5款中製APP普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享等6大風險。

數發部指出，中國依照網絡安全法及國家情報法規定，可要求企業將用戶資料及數據提供給國安、公安及情工部門，恐使台灣民眾個資遭中共特定單位掌蒐及運用，其隱私與安全可能處於高風險，因而納入高風險清單。

數發部資安署提醒，民眾應慎選APP並採取3項措施防範，第一，詳閱隱私政策條款；第二，為確認權限請求的合理性，關閉非必要權限；第三，使用資安防護工具，可安裝防毒軟體，阻擋惡意網站，也可使用電信業者提供的網路防護服務，防範釣魚網站、偵測惡意程式。

資安署強調，持續關注資安高風險APP相關威脅情資，也呼籲民眾提高警覺，保障自身數位安全。

APP 數發部 資安

