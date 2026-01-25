普特共融第一線教師壓力大…家長憂「一問題」專家籲落實三級輔導

近年來政府積極推動普特共融教育，不過家長擔心當特殊生出現不受控狀況時，一般老師受訓時長不夠或沒遇過類似經驗，恐無法即時應對處置，且若家長不願帶孩子鑑定，相關資源也無法進駐。專家直言，三級制度常受到家長觀念與專業判斷衝突，呼籲教育局仍應請學校建制完善SOP，才能妥善應對。

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻表示，除憂心師資專業度不足外，由於特教生需透過專業鑑定，並需要家長同意，但有些家長不願孩子被貼標籤而不尋求醫療資源協助，學校也無法申請特教資源進駐，可能讓班上老師負擔擴大，也會讓其他家長擔心孩子在班上安全。

吳政鴻建議，除第一線老師應增加研習時數外，針對班上有特殊生者，也應減降班級人數，減輕老師負擔，學校也應去加強親師間溝通，避免讓家長覺得有歧視感覺，透過這些措施精進，讓制度與環境更加完善。

台師大師資培育學院助理教授高松景表示，普特共融已是當今教育政策方向之一，能讓特殊孩子避免被標籤化，在台灣已是相當優良，但專業度與經費仍可再精進，當若第一線老師可能在面對特殊經驗較為生疏，可能無法第一時間做出最妥善處置方式，加上三級輔導需要親師間緊密溝通，甚至需要包含精神科醫師、心理師在內專業小組介入，會讓家長排斥，造成執行面上困難。

高松景認為，除特教師人力要持續補足外，一般老師應定期在職培訓，提升其對特教生的認識與處理能力，而學校也要與專業人士，建立一套正確的處理系統，讓老師在第一時間察覺學生情緒問題時，知道如何應對而不與其衝突，並尋求校內特教老師的支持，並加強三級輔導與家長間溝通。