特教生逐年增原因曝...師資沒跟上 議員要求檢討融合教育

據北市教育局統計，近年特教生人數逐年增，特教師資卻不斷減少，以國中小及高中職的特教生數，111年有1萬1772人、112學年度1萬2352人、113學年度1萬3440人，增加14%，平均師生比卻由1:9.19，惡化為1：10.42，第一線特教老師負擔增，輔導資源未同步擴充。

另，近年推融合教育，特教生在普通班上課，不過議員吳世正也接獲陳情，表示有國中班級因特殊生情緒失控、尖叫，導致課堂混亂、其他同學喊「我只是想好好上課」，教育局後來補足心理師資源；另外，還有小一學生遭班上疑似情緒管理障礙的同學打到腦震盪。

吳世正認為，台灣現行的融合教育政策，應該要檢討改進，融合教育現場輔導資源不足，不僅特教生得不到應有幫助，更影響到其他學生的正常學習。尤其特教生人數年年增加，融合教育的班級不斷增加，師生比惡化，國小甚至達1：10以上，第一線老師壓力破表，課程進度難控。

教育局長湯志民表示，特教生人數不斷增加，可能大環境是其中因素，還有可能因過去家長不願讓孩子鑑定，近年特教環境較友善、還有比較多特教資源，家長比較願意鑑定，對於共融教育的檢討，會後續提升普特融合的專業教學，另，也會增加特教專班及特教助理員等。

吳提出8點建議，要求教育局大量增加特教人力、助理員與專業輔導資源；加強普通班老師的特教知能培訓；建立彈性輔導與入班陪伴機制；訂定特殊生行為處理程序，保障全體學生含特殊生的受教權；狀況發生時，協助學校快速媒合特教助理員；加強幼兒園開始各階段的鑑定與通報；檢討分散式資源班成效，增加特教生專班；建議中央各大專增加特教科系，擴充專業人力。

教育局表示，將持續增置特教班級數及教師人數，112學年度至114學年度已累計增設特殊教育班級92班，增置教師員額218人，集中式特教班師生比於114學年度降至國小1：4、國中1：3.6、高中1：3.8，已優於法定值；分散式資源班達到國教署所訂114學年國小1：13、國中1：12、高中1：18目標。

教育局說，北市逐年擴增特教助理員服務時數，自111學年度持續大幅增加特教理人員服務量能，迄115年1月份，進用人數由682人增加到933人、核定服務時數由73萬提升至90萬小時，另也增加月薪制特教助理員達76人。仍將持續規劃增班降低師生比及增加助理員量能。