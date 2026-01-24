快訊

火馬年恐相剋！姓名有「這部首」藝人要小心 三角風波機率增

萬華78年老字號「原汁排骨大王」將熄燈！ 最後朝聖到這天 當地人說真相

長春集團旗下「信昌化工」停工裁員近百人！高雄勞工局證實：將啟動勞檢

聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議挨批錯殺一百的「酷吏」 教師團體籲建立冤案賠償條款

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台北市教育工會理事長李惠蘭表示，訴求廢除校事會議，拒絕寧可錯殺一百的酷吏行為。本報資料照片
台北市教育工會理事長李惠蘭表示，訴求廢除校事會議，拒絕寧可錯殺一百的酷吏行為。本報資料照片

教育部日前修訂「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，但仍引發教師不滿，明日將走上街頭抗議。台北教育工會今天也表示，訴求廢除校事會議，拒絕寧可錯殺一百的酷吏行為；再者，也要建立冤案賠償、名譽返還條款，針對調查結果不成立的案件，恢復教師名譽。

教育部日前修訂解聘辦法，但教師團體多痛批，此舉並未能解決濫訴等問題。台北教育工會今天表示，解聘辦法修正後新增「觀課、巡堂」等條款，更容易淪為校長突襲監控、羞辱教師、干擾教學的手段。教育部曾提出校事會議調查數據顯示，結果僅約3％教師達到停聘、解聘條件，可見制度已造成嚴重的行政資源浪費，強烈主張應廢除校事會議，拒絕「寧可錯殺一百」的酷吏行為。

台北教育工會理事長李惠蘭說，解聘辦法動輒將教師停聘調查，即便最終調查還教師清白，但教師的名譽、教職甚至心理健康早已被摧毀。對此，也要求教育部增訂「冤獄名譽返還及賠償」條款，針對調查結果不成立的案件，必須明確恢復教師名譽與權益；並針對停聘期間的損失訂定補償條款、對惡意濫訴者提起損害賠償。

李惠蘭也說，基層教師在複雜的救濟程序中時常感到孤立無援，也要求教育部應設立免費的法律諮詢專線。政府作為雇主，在面對法律爭議的解聘案時，有義務提供雇員教師實質的法律支持與心理支持資源，保障教師人權與行政調查中的訴訟權利。

台北教育工會主張，校事會議審議委員應定位為諮詢人員，不得做出最終判決或法律認定，所有的審查結果應僅作為初步調查報告，並全數提交學校教評會實質審議，也避免疊床架屋。

教師 教育部 法律

延伸閱讀

抗議解聘辦法惡修 教師明天上街頭 家長團體：堅決反對走回頭路

竹縣幼兒園爆虐童…家長控孩子遭虐打1小時 園方急解聘師

校事會議修法爭議 教師團體籲澄清污名賠償冤案

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

相關新聞

抗議解聘辦法惡修 教師明天上街頭 家長團體：堅決反對走回頭路

教師團體抗議教育部惡修教師解聘辦法，發起「廢惡法、救教育」行動，號召教師上街維護教育專業。台灣家長教育聯盟今天則表示，堅...

校事會議挨批錯殺一百的「酷吏」 教師團體籲建立冤案賠償條款

教育部日前修訂「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，但仍引發教師不滿，明日將走上街頭抗議。台北教育工會今天也...

免費學餐／台灣一年倒掉24億午餐 日本用24種食材就夠

台灣長期將「四菜一湯」視為學校午餐的理想配置，但據統計，全國校園每日廚餘高達500公噸，一年下來浪費的食材高達24億元。南部團膳業者日前前往日本長野縣一所小學參訪，當天午餐僅有白飯、一道混炒肉菜、一碗綜合蔬菜湯，搭配一瓶牛奶與一顆小橘子，菜色簡單、營養完整，幾乎沒有剩食。 當營養變成廚餘，台灣的學餐制度是否該重新檢討？

抗議校事會議 教師25日上街頭 國教盟：應修制度不廢制度

教育部日前修正發布校事會議相關辦法，引發教師團體不滿，預計1月25日周日走上街頭抗爭。國教行動聯盟表示，應「修制度不廢制...

學校行政大逃亡…台中教團喊獎金加碼 市府回應了

學校行政人員流失問題日益嚴重，台中市教育產業公會昨喊話市政府比照桃園，加碼教師兼任行政的每月1000元獎金，市府昨未回應...

大學法修法 大專校院盼解決教授缺口等實務問題

115年全國大專校院校長會議今天邁入第二天，針對近日朝野立委欲修大學法。大學校長多建議，大學法修法，更應聚焦解決未來大專...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。