校事會議挨批錯殺一百的「酷吏」 教師團體籲建立冤案賠償條款

教育部日前修訂「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，但仍引發教師不滿，明日將走上街頭抗議。台北教育工會今天也表示，訴求廢除校事會議，拒絕寧可錯殺一百的酷吏行為；再者，也要建立冤案賠償、名譽返還條款，針對調查結果不成立的案件，恢復教師名譽。

教育部日前修訂解聘辦法，但教師團體多痛批，此舉並未能解決濫訴等問題。台北教育工會今天表示，解聘辦法修正後新增「觀課、巡堂」等條款，更容易淪為校長突襲監控、羞辱教師、干擾教學的手段。教育部曾提出校事會議調查數據顯示，結果僅約3％教師達到停聘、解聘條件，可見制度已造成嚴重的行政資源浪費，強烈主張應廢除校事會議，拒絕「寧可錯殺一百」的酷吏行為。

台北教育工會理事長李惠蘭說，解聘辦法動輒將教師停聘調查，即便最終調查還教師清白，但教師的名譽、教職甚至心理健康早已被摧毀。對此，也要求教育部增訂「冤獄名譽返還及賠償」條款，針對調查結果不成立的案件，必須明確恢復教師名譽與權益；並針對停聘期間的損失訂定補償條款、對惡意濫訴者提起損害賠償。

李惠蘭也說，基層教師在複雜的救濟程序中時常感到孤立無援，也要求教育部應設立免費的法律諮詢專線。政府作為雇主，在面對法律爭議的解聘案時，有義務提供雇員教師實質的法律支持與心理支持資源，保障教師人權與行政調查中的訴訟權利。

台北教育工會主張，校事會議審議委員應定位為諮詢人員，不得做出最終判決或法律認定，所有的審查結果應僅作為初步調查報告，並全數提交學校教評會實質審議，也避免疊床架屋。