抗議解聘辦法惡修 教師明天上街頭 家長團體：堅決反對走回頭路

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
明日教師上街頭，家長教育聯盟今天則表示，堅決反對走回頭路，拒絕重演教評會師師相護血淚史。示意圖。圖 ／ 聯合報系資料照片
教師團體抗議教育部惡修教師解聘辦法，發起「廢惡法、救教育」行動，號召教師上街維護教育專業。台灣家長教育聯盟今天則表示，堅決反對走回頭路，拒絕重演教評會師師相護血淚史。呼籲參考幼兒教育照顧法模式，將調查權移出學校，且於案件啟動調查前，先由地方層級的審查小組過濾案件。

台家盟今天表示，堅決反對將不適任教師處理權力全面回歸校內教評會，根據過去長期觀察與人權團體提供的證據，教評會制度存在難以克服的先天缺陷，如「自己人查自己人」教評會成員以同校教職員為主，在同事情誼、人際壓力等考量下，難以期待公正性，過去甚至曾發生教評會包庇性侵加害人的血淚事實，證明了校內機制無法取信於社會大眾。

再者，台家盟也指出，根據國家人權委員會研究，106至111學年，涉及體罰霸凌造成學生身心嚴重侵害的成案案件中，5成4僅給予申誡以下懲處，大案小辦狀況嚴重。教評會時常輕輕放下，完全回歸校內教評會，資訊黑箱與權力不對等的情況將更惡化。

台家盟主張，應參考現行的《幼兒教育照顧法》模式，將調查權移出學校，由縣市主管機關建置專業的審查小組決定是否受理，並由調查小組進行調查；且在案件啟動前，先由地方層級的審查小組篩選與分流，能有效過濾濫訴案件、提升行政效率，也避免各級學校因分散的檢舉案而行政崩潰。

台家盟也認為，應修正辦法，確保被害學生及家長等事件相關當事人能取得調查報告，並擁有完整的救濟與陳情權利，才能杜絕資訊黑箱造成的二次傷害。

台家盟呼籲教育部懸崖勒馬，校園不應是「人情網路」高於「專業倫理」的地方，教育部應向全民負責，確保制度朝向公正、透明、專業倫理、權利保障等方向進步，讓學校回歸教育本務，讓學生在真正安全受保護的環境下成長。

