校事會議修法爭議 教師團體籲澄清污名賠償冤案
教育部日前修正發布校事會議相關辦法，各方意見不一，家長團體擔心回到過去「師師相護」的情況，教師團體則拒絕污名標籤，並期盼設置冤案補償機制。
教育部日前發布修正中小學校事會議案，刪除匿名檢舉，增加初篩分流程序和輔佐人機制等，引起多個教師團體反彈，認為制度疊床架屋，難以解決「濫訴」問題，呼籲應徹底廢除校事會議制度。
但並非所有教育團體都意見一致，人本教育基金會日前公開聲明，主張制度不該走回頭路，無視過去不適任教師處理機制「師師相護」的血淚事實。
國教行動聯盟今天上午發布新聞稿，主張「修制度不廢制度」。
全國教師工會總聯合會（全教總）中午發布聲明，部分團體動輒以「師師相護」標籤，否定校園行政專業，傷害基層教師的尊嚴。
全教總理事長侯俊良建議，主管機關應導正社會對「大案」與「小案」的認知落差，守護學權與尊重教師專業不應是對立面，還給學校與教師公道。
全國教育產業總工會（全教產）理事長林蕙蓉表示，校事會議制度實施2年來爭議不斷，「寧可錯殺、不願放過」的制度，早已喪失當初立法的用意，應廢除並回歸原有機制。
林蕙蓉建議，政府應增訂「冤案補償」，教師遭遇濫訴、接受調查後確定案件不成立，應獲得一定的補償，包含停聘期間各項獎金和名譽、精神的損失，並讓不適任的調查人員退場。
國教盟理事長王瀚陽稍晚表示，理解第一線教師承受的調查與輿論壓力，討論議題時，應避免任何一方被污名化。但他重申，國教盟期盼建立分流基準、案例指引等，把「小案」擋在門外，也確保該被查的「大案」能辦到位。
