私校盼捐款比照公校100%扣除額 教部允溝通修法

中央社／ 高雄23日電

為提高大眾捐款私校意願，私立大學、私立科大協進會呼籲修法，讓私校捐款人申報所得稅時可比照捐款公校，列舉100%扣除額；教育部回應，將與立院溝通，盼儘速完成修法。

115年全國大專校院校長會議今天舉行第2天議程，私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、專科學校教育聯盟提案，請教育部就私立學校法第62條修法，持續與立院各黨團溝通。

龍華科技大學校長葛自祥說明，個人透過私立學校興學基金會捐款給特定私校，所得稅可列舉扣除額最高50％，相較於捐贈公校可列舉100%，自然會影響捐款人的意願；過去有些人會從防弊思考，擔心若捐款給私校能全額抵稅，私校董事會可能會將錢從左手轉到右手，因此修法進度卡關至今，現在相關辦法已進一步完善，盼能儘速完成修法。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果說明，期盼讓私校捐款人在申報所得稅時，享有與捐款公校一致、可列舉100%扣除額或費用標準，以增進社會大眾對私校的捐助意願。

專科學校教育聯盟理事長陳立言提到，專科聯盟支持這個提案，希望私校跟公校能有同樣標準，以鼓勵更多人協助私校辦學，尤其專科有很多是醫護類別學校，醫院臨床護理人員逾半數是專科畢業，個人或企業捐贈對專科學校辦學很需要。

教育部高等教育司長廖高賢回應，私校法第62條修正草案已於113年5月經行政院通過並送到立法院，教育部也一直跟3大協進會溝通，精進相關辦法，例如限定捐款用途、強化學校審議機制與校務資訊公開、適用政府採購法規範等，教育部會持續跟立法院溝通，希望能順利通過。

教育部部長鄭英耀也說，對於私校法第62條修正草案，大學端都有很高的共識性，教育部會持續與立院溝通，希望能儘速完成修法。

