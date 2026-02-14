整理包／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
圖書館是莘莘學子放學、假日的好去處，也是不少家長和孩子的親子天地，適逢春節連假，圖書館也會休館，讓工作人員過個好年。
《聯合新聞網》彙整了全台各縣市的圖書館春節休館時間，希望愛書民眾們不要白跑一趟。
六都市立圖書館春節休館時間
其他圖書館春節休館時間
台北市立圖書館延長借還書期限
根據台北市立圖書館公告，為因應春節與接續之二二八和平紀念日連假，台北市立圖書館調整還書及預約書取書期限如下：
一、預約書取書期限：原預約取書日為2月14日至3月6日者，分別延至2月24日至3月7日，讀者如仍無法於期限內取書，可自行於線上延長預約書取書期限2日。
二、還書期限：原還書日為2月14日至3月3日者，分別延至2月24日至3月4日。
三、熱門館藏及視聽資料還書期限：原還書日為2月14日至3月3日者，分別延至2月24日至3月4日。
四、全自動借書站及稻香、士林預約取書櫃預約書取書期限：原預約取書日為2月14日至3月4日者，分別延至2月24日至3月6日。
來不及還書 小心逾期罰則
各縣市逾期未還書罰則不一，以停借、不可預約及通借通還服務服務為主，雙北市還會有罰金，請民眾多加注意還書期限與休館日是否撞期。
