整理包／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡

聯合新聞網／ 綜合報導
圖書館示意圖。圖／AI生成
圖書館示意圖。圖／AI生成

圖書館是莘莘學子放學、假日的好去處，也是不少家長和孩子的親子天地，適逢春節連假，圖書館也會休館，讓工作人員過個好年。

《聯合新聞網》彙整了全台各縣市的圖書館春節休館時間，希望愛書民眾們不要白跑一趟。

六都市立圖書館春節休館時間

台北市2月15日至2月20日。2月21日調整開放時間為9時至17時。
新北市2月15日至2月20日。2月21日調整開放時間至17時。
桃園市2月15日至2月21日
台中市2月15日至2月19日
台南市新總館：2月15日至2月19日。2月20日至2月21日調整開放時間為9時至17時。
分館：請至各館資訊查詢
高雄市總館：2月15日至2月16日。2月17日至2月19日調整開放時間為10時至17時。
分館：2月15日至2月19日
*圖書館休館時間請以各館公告為主

其他圖書館春節休館時間

國家圖書館2月15日至2月19日
基隆市2月15日至2月21日
新竹縣2月14日至2月23日。
部分分館2月14日、23日正常開館。
新竹市2月15日至2月23日
苗栗縣2月14日至2月23日。
部分分館2月14日、22日、23日正常開館。
彰化縣2月16日至2月20日
南投縣依圖書館公告為主
雲林縣2月14日至2月23日。
部分分館2月14日、15日、22日正常開館。
嘉義縣2月16日至2月22日
嘉義市2月15日至2月19日。2月20日至2月22日調整開放時間為9時至17時。
屏東縣總圖：2月16日至2月18日。2月19日至2月20日調整開放時間為10時至18時。
各分館：請見鄉鎮市圖書館活動公告
台東縣2月16日至2月19日
花蓮縣2月14日至2月23日。
部分分館2月14日、23日正常開館。
宜蘭縣2月14日至2月23日。
部分分館2月14日、15日、20日、21日、22日、23日正常開館。
澎湖縣依圖書館公告為主
金門縣2月15日至2月20日
馬祖（連江縣）依圖書館公告為主
*圖書館休館時間請以各館公告為主

台北市立圖書館延長借還書期限

根據台北市立圖書館公告，為因應春節與接續之二二八和平紀念日連假，台北市立圖書館調整還書及預約書取書期限如下：

一、預約書取書期限：原預約取書日為2月14日至3月6日者，分別延至2月24日至3月7日，讀者如仍無法於期限內取書，可自行於線上延長預約書取書期限2日。

二、還書期限：原還書日為2月14日至3月3日者，分別延至2月24日至3月4日。

三、熱門館藏及視聽資料還書期限：原還書日為2月14日至3月3日者，分別延至2月24日至3月4日。

四、全自動借書站及稻香、士林預約取書櫃預約書取書期限：原預約取書日為2月14日至3月4日者，分別延至2月24日至3月6日。

來不及還書 小心逾期罰則

各縣市逾期未還書罰則不一，以停借、不可預約及通借通還服務服務為主，雙北市還會有罰金，請民眾多加注意還書期限與休館日是否撞期。

圖書館 春節 親子 過年

