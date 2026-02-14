整理包／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡

圖書館是莘莘學子放學、假日的好去處，也是不少家長和孩子的親子天地，適逢春節連假，圖書館也會休館，讓工作人員過個好年。

《聯合新聞網》彙整了全台各縣市的圖書館春節休館時間，希望愛書民眾們不要白跑一趟。

六都市立圖書館春節休館時間

台北市 2月15日至2月20日。2月21日調整開放時間為9時至17時。 新北市 2月15日至2月20日。2月21日調整開放時間至17時。 桃園市 2月15日至2月21日 台中市 2月15日至2月19日 台南市 新總館：2月15日至2月19日。2月20日至2月21日調整開放時間為9時至17時。

分館：請至各館資訊查詢 高雄市 總館：2月15日至2月16日。2月17日至2月19日調整開放時間為10時至17時。

分館：2月15日至2月19日

*圖書館休館時間請以各館公告為主

其他圖書館春節休館時間

國家圖書館 2月15日至2月19日 基隆市 2月15日至2月21日 新竹縣 2月14日至2月23日。

部分分館2月14日、23日正常開館。 新竹市 2月15日至2月23日 苗栗縣 2月14日至2月23日。

部分分館2月14日、22日、23日正常開館。 彰化縣 2月16日至2月20日 南投縣 依圖書館公告為主 雲林縣 2月14日至2月23日。

部分分館2月14日、15日、22日正常開館。 嘉義縣 2月16日至2月22日 嘉義市 2月15日至2月19日。2月20日至2月22日調整開放時間為9時至17時。 屏東縣 總圖：2月16日至2月18日。2月19日至2月20日調整開放時間為10時至18時。

各分館：請見鄉鎮市圖書館活動公告 台東縣 2月16日至2月19日 花蓮縣 2月14日至2月23日。

部分分館2月14日、23日正常開館。 宜蘭縣 2月14日至2月23日。

部分分館2月14日、15日、20日、21日、22日、23日正常開館。 澎湖縣 依圖書館公告為主 金門縣 2月15日至2月20日 馬祖（連江縣） 依圖書館公告為主

*圖書館休館時間請以各館公告為主

台北市立圖書館延長借還書期限

根據台北市立圖書館公告，為因應春節與接續之二二八和平紀念日連假，台北市立圖書館調整還書及預約書取書期限如下：

一、預約書取書期限：原預約取書日為2月14日至3月6日者，分別延至2月24日至3月7日，讀者如仍無法於期限內取書，可自行於線上延長預約書取書期限2日。

二、還書期限：原還書日為2月14日至3月3日者，分別延至2月24日至3月4日。

三、熱門館藏及視聽資料還書期限：原還書日為2月14日至3月3日者，分別延至2月24日至3月4日。

四、全自動借書站及稻香、士林預約取書櫃預約書取書期限：原預約取書日為2月14日至3月4日者，分別延至2月24日至3月6日。

來不及還書 小心逾期罰則

各縣市逾期未還書罰則不一，以停借、不可預約及通借通還服務服務為主，雙北市還會有罰金，請民眾多加注意還書期限與休館日是否撞期。