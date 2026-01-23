抗議校事會議 教師25日上街頭 國教盟：應修制度不廢制度

教育部日前修正發布校事會議相關辦法，引發教師團體不滿，預計1月25日周日走上街頭抗爭。國教行動聯盟表示，應「修制度不廢制度」，避免折磨教師，也不能傷害孩子權益。

教育部1月12日公布修正《中小學校事會議》相關規定，引發教師團體不滿。全國教師工會總聯合會等教團預計25日號召教師前往教育部抗議，要求廢除校事會議，還給校園平靜。

教育部長鄭英耀日前表示，新制上路後，教育部將於今年上半年蒐集案例、分析影響，再進行滾動式調整；終極目標是「廢除校事會議、回到教評會」。

國教行動聯盟表示，理解第一線教師承受的調查與輿論壓力，也同意教育部應更清楚對外說明監督機制，避免任何一方被汙名化。但也必須指出，社會爭議之所以持續，不是因為某些人「故意抹黑」，而是制度在「分流、裁量、專業與透明」上仍有可被檢核的落差。

國教行動聯盟表示，專案報告顯示，成案後處分高度集中於申誡以下，且在嚴重侵害類型中仍見偏輕處分的現象；另有相當比例未完成社政通報，導致兒少保護支持難以介入。這些都是制度結果，討論它不等於指控任何人是共犯。

國教行動聯盟表示，支持全教總要求教育部公布「退回、不予核定、糾正」等監督作為的統計；但若要真正導正「大案／小案」的認知落差，教育部還應同步公布「情節不相當」的判斷準據、建立全國裁量基準與案例指引，並以受理分流檢核表把小案擋在門外、以專業分層人才庫把重大案辦準辦到底。

國教行動聯盟表示，只有把標準說清楚、把數據攤開來，才能讓老師不再被無差別折磨，也讓受害學生不再承受「成案卻理由難明」的二次傷害。