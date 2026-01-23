快訊

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

下午1時41分宜蘭縣近海規模4.2淺層地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

抗議校事會議 教師25日上街頭 國教盟：應修制度不廢制度

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部日前修正發布校事會議相關辦法，引發教師團體不滿，預計1月25日走上街頭抗爭。本報資料照片
教育部日前修正發布校事會議相關辦法，引發教師團體不滿，預計1月25日走上街頭抗爭。本報資料照片

教育部日前修正發布校事會議相關辦法，引發教師團體不滿，預計1月25日周日走上街頭抗爭。國教行動聯盟表示，應「修制度不廢制度」，避免折磨教師，也不能傷害孩子權益。

教育部1月12日公布修正《中小學校事會議》相關規定，引發教師團體不滿。全國教師工會總聯合會等教團預計25日號召教師前往教育部抗議，要求廢除校事會議，還給校園平靜。

教育部長鄭英耀日前表示，新制上路後，教育部將於今年上半年蒐集案例、分析影響，再進行滾動式調整；終極目標是「廢除校事會議、回到教評會」。

國教行動聯盟表示，理解第一線教師承受的調查與輿論壓力，也同意教育部應更清楚對外說明監督機制，避免任何一方被汙名化。但也必須指出，社會爭議之所以持續，不是因為某些人「故意抹黑」，而是制度在「分流、裁量、專業與透明」上仍有可被檢核的落差。

國教行動聯盟表示，專案報告顯示，成案後處分高度集中於申誡以下，且在嚴重侵害類型中仍見偏輕處分的現象；另有相當比例未完成社政通報，導致兒少保護支持難以介入。這些都是制度結果，討論它不等於指控任何人是共犯。

國教行動聯盟表示，支持全教總要求教育部公布「退回、不予核定、糾正」等監督作為的統計；但若要真正導正「大案／小案」的認知落差，教育部還應同步公布「情節不相當」的判斷準據、建立全國裁量基準與案例指引，並以受理分流檢核表把小案擋在門外、以專業分層人才庫把重大案辦準辦到底。

國教行動聯盟表示，只有把標準說清楚、把數據攤開來，才能讓老師不再被無差別折磨，也讓受害學生不再承受「成案卻理由難明」的二次傷害。

教育部 全國教師工會總聯合會 小學

延伸閱讀

學界衝論文數 教育部長：大學太在意量化指標…恐囿於發表「小確幸」

鄭英耀廢校事會議等發言惹議 教育部：目前無廢除校事會議規劃

不滿校事會議改革案「教師要上街」 教長鄭英耀首表態：終極目標廢除校事會議

陸配發文指繁體字太難 教育部長鄭英耀：有輔導學習機制

相關新聞

學校行政大逃亡…台中教團喊獎金加碼 市府回應了

學校行政人員流失問題日益嚴重，台中市教育產業公會昨喊話市政府比照桃園，加碼教師兼任行政的每月1000元獎金，市府昨未回應...

中市議員推學校午餐免費擴及私校與高中職 市府：要42億元

台中市政府宣布115學年度開始公立國中小學校午餐免費，約需編列30億元。藍綠白都有議員提出建議，希望擴及私立國中小乃至公...

抗議校事會議 教師25日上街頭 國教盟：應修制度不廢制度

教育部日前修正發布校事會議相關辦法，引發教師團體不滿，預計1月25日周日走上街頭抗爭。國教行動聯盟表示，應「修制度不廢制...

大學法修法 大專校院盼解決教授缺口等實務問題

115年全國大專校院校長會議今天邁入第二天，針對近日朝野立委欲修大學法。大學校長多建議，大學法修法，更應聚焦解決未來大專...

大學法修法躁進恐衝擊高等教育 大專校院四大協進會盼踩煞車

115年全國大專校院校長會議今天邁入第二天，針對近日朝野立委欲修大學法，四大大專校院協進會連袂提案，要求考量憲法保障大學...

「熱狗麵包」是蔬食！台南學校巧思推素食營養午餐 孩子也愛吃

台南市學校營養午餐多年來全面推動「每周一蔬食」的低碳飲食日，為確保每位學童都能攝取充足營養，在素食菜單設計與烹調上同樣用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。