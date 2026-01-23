快訊

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

下午1時41分宜蘭縣近海規模4.2淺層地震 最大震度3級

貢寮汽車墜河！深5米水淹一半兄弟受困 駕駛送醫不治、1輕傷

學校行政大逃亡…台中教團喊獎金加碼 市府回應了

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市教團喊話市府跟進桃園，加碼教師兼任行政職獎勵金每月1000元，教育局表示，約需編列8230萬元預算，經費龐大，會研議辦理。圖／台中市政府提供
台中市教團喊話市府跟進桃園，加碼教師兼任行政職獎勵金每月1000元，教育局表示，約需編列8230萬元預算，經費龐大，會研議辦理。圖／台中市政府提供

學校行政人員流失問題日益嚴重，台中市教育產業公會昨喊話市政府比照桃園，加碼教師兼任行政的每月1000元獎金，市府昨未回應。教育局今天表示，若比照桃園加碼每月1000元獎金，台中約需編列8230萬元預算，目前行政人員流失狀況尚稱穩定，會研議是否增加獎金。

台中市議會教育文化委員會今天開會，議員陳雅惠提案，台中市應該比照其他縣市，加碼公立國中小教師兼任行政職每月1000元行政獎金，並回溯到去年9月起核發。

召集人李中表示，別縣市已有加碼行政獎金，台中市沒理由不給，且若台中沒有，會讓一線人員憤憤不平甚至加劇流失。議員江肇國也建議，讓委員會先照案通過提案，教育局才能以此為基礎請主計處盤點預算，照顧教師與行政人員。

教育局長蔣偉民說，若比照桃園加碼每月1000元行政獎金，台中市全年約需編列8230萬元，經費龐大建議研議辦理；台中目前「行政逃亡」狀況堪稱穩定，以校長報名人數來說，這次國中小校長考試報名人數超過百人，較未出現乏人問津的情形。

議員王立任指出，「行政大逃亡」主要集中在主任、組長，且教育局難道認為狀況穩定就不用加碼獎金？蔣偉民澄清，加發獎金的確有激勵作用，不會因為穩定就不發，這是兩件事情；「行政大逃亡」很大程度上與校長有關，校長治理良好，就較不會有逃亡現象。

李中表示，目前桃園市已經確定要加碼，台北市似乎也打算跟進，加碼行政獎金和校午餐免費一樣，都是社會趨勢，要是有縣市沒做，容易被視為「不照顧市民」，建議照案通過；本案牽涉經費籌措，委員會尊重教育局研議辦理，但議會質詢時勢必會有許多議員表達意見，請教育局再和市長溝通。

教育局 台中市 桃園

延伸閱讀

中市議員推學校午餐免費擴及私校與高中職 市府：要42億元

中市國小人行道多處破損、高低不平 家長怨「讓學童走在危機中」

中市議會民進黨團幹部交接 盧秀燕、何欣純同框

海線民代催生港區觀光路廊 促廢棄鐵路轉型輕軌串連高美濕地

相關新聞

學校行政大逃亡…台中教團喊獎金加碼 市府回應了

學校行政人員流失問題日益嚴重，台中市教育產業公會昨喊話市政府比照桃園，加碼教師兼任行政的每月1000元獎金，市府昨未回應...

中市議員推學校午餐免費擴及私校與高中職 市府：要42億元

台中市政府宣布115學年度開始公立國中小學校午餐免費，約需編列30億元。藍綠白都有議員提出建議，希望擴及私立國中小乃至公...

抗議校事會議 教師25日上街頭 國教盟：應修制度不廢制度

教育部日前修正發布校事會議相關辦法，引發教師團體不滿，預計1月25日周日走上街頭抗爭。國教行動聯盟表示，應「修制度不廢制...

大學法修法 大專校院盼解決教授缺口等實務問題

115年全國大專校院校長會議今天邁入第二天，針對近日朝野立委欲修大學法。大學校長多建議，大學法修法，更應聚焦解決未來大專...

大學法修法躁進恐衝擊高等教育 大專校院四大協進會盼踩煞車

115年全國大專校院校長會議今天邁入第二天，針對近日朝野立委欲修大學法，四大大專校院協進會連袂提案，要求考量憲法保障大學...

「熱狗麵包」是蔬食！台南學校巧思推素食營養午餐 孩子也愛吃

台南市學校營養午餐多年來全面推動「每周一蔬食」的低碳飲食日，為確保每位學童都能攝取充足營養，在素食菜單設計與烹調上同樣用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。