學校行政大逃亡…台中教團喊獎金加碼 市府回應了
學校行政人員流失問題日益嚴重，台中市教育產業公會昨喊話市政府比照桃園，加碼教師兼任行政的每月1000元獎金，市府昨未回應。教育局今天表示，若比照桃園加碼每月1000元獎金，台中約需編列8230萬元預算，目前行政人員流失狀況尚稱穩定，會研議是否增加獎金。
台中市議會教育文化委員會今天開會，議員陳雅惠提案，台中市應該比照其他縣市，加碼公立國中小教師兼任行政職每月1000元行政獎金，並回溯到去年9月起核發。
召集人李中表示，別縣市已有加碼行政獎金，台中市沒理由不給，且若台中沒有，會讓一線人員憤憤不平甚至加劇流失。議員江肇國也建議，讓委員會先照案通過提案，教育局才能以此為基礎請主計處盤點預算，照顧教師與行政人員。
教育局長蔣偉民說，若比照桃園加碼每月1000元行政獎金，台中市全年約需編列8230萬元，經費龐大建議研議辦理；台中目前「行政逃亡」狀況堪稱穩定，以校長報名人數來說，這次國中小校長考試報名人數超過百人，較未出現乏人問津的情形。
議員王立任指出，「行政大逃亡」主要集中在主任、組長，且教育局難道認為狀況穩定就不用加碼獎金？蔣偉民澄清，加發獎金的確有激勵作用，不會因為穩定就不發，這是兩件事情；「行政大逃亡」很大程度上與校長有關，校長治理良好，就較不會有逃亡現象。
李中表示，目前桃園市已經確定要加碼，台北市似乎也打算跟進，加碼行政獎金和校午餐免費一樣，都是社會趨勢，要是有縣市沒做，容易被視為「不照顧市民」，建議照案通過；本案牽涉經費籌措，委員會尊重教育局研議辦理，但議會質詢時勢必會有許多議員表達意見，請教育局再和市長溝通。
